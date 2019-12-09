شاهد: لحظة اغتيال ناشط عراقي في كربلاء

تداول عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية اغتيال الناشط فاهم الطائي بمدينة كربلاء جنوبي البلاد.
نحن في دولة يتحكم بها المجرمين وهم طلقاء يختارون كما يرغبون ضحاياهم!
لحظة اغتيال الناشط فاهم الطائي في كربلاء الذي فارق الحياة متأثرا بإصابته.#العراق_يتعرض_لإبادة_جماعية #save_the_lraqi_people pic.twitter.com/GAy6Kgv9vT
— ذكرى محمد نادر (@thikramohamedn1) December 8, 2019
عدد كبير من العراقيين حذروا على مواقع التواصل من خطورة الوضع ودعوا لوقف اغتيال المتظاهرين.
لهم الحق بعدم إظهار ممثلين للمتظاهرين والا التصفيات تلاحقهم وعوائلهم لن يسلموا …والناشطين دفعوا دم غالي اسوة بأخوانهم المتظاهرين ،الرحمه#فاهم_الطائي
— عبد الرحمن منشد العاصي (@assiabdulrahman) December 9, 2019
https://twitter.com/Ishtar8008/status/1203901447613497344?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/sdsdsdsd5656/status/1203946457188851712?ref_src=twsrc%5Etfw
هنا تهتك القدسية
مهما طال الظلام يزول …
مهما قتلتم و عبثتم وحرضتم وشوهتم سمعة الناس الوطنيين لن تنالوا مرادكم فقد حان وقت رحيلكم و سوف يظهر الحق وستكون نهايتكم مخزية ..
الرحمة لروحك الناشط #فاهم_الطائي pic.twitter.com/RAhmq32JvA
— كاظم الحسناوي 🇮🇶❤ (@kadhimalhsnawi) December 8, 2019
حتى في لحظة موتك كنت #اسدا شجاعا وكم هم جبناء وهم يرتعدون امام نظراتك
الشهيد الناشط #فاهم_الطائي لحظة اغتياله
في قلب الولاية في كربلاء pic.twitter.com/4PX03bqNsQ
— حملـــة وطــــــــــــن▫️🇮🇶 ▫️ (@D5xuVk2tgEVFPVj) December 8, 2019