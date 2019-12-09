شاهد: لحظة اغتيال ناشط عراقي في كربلاء

تداول عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية اغتيال الناشط فاهم الطائي بمدينة كربلاء جنوبي البلاد.

التفاصيل

المقطع، الذي صورته كاميرا للمراقبة، يظهر الطائي وهو يترجل عن دراجة نارية ثم يقف ويتحدث مع راكبيها فيما اقتربت دراجة نارية أخرى منهم.

بينما كانت الدراجة الأولى تهم بالمغادرة توقفت الدراجة الثانية التي يستقلها شخصان قبل إطلاق النار على الطائي، الذي سقط على الأرض.

الطائي تمكن من الوقوف قبل أن يدخل إلى أحد المباني وهو يعدو، فيما أطلقت عليه النار مرة أخرى من سلاح مزود بكاتم للصوت قبل أن تنطلق الدراجة مسرعة.

نحن في دولة يتحكم بها المجرمين وهم طلقاء يختارون كما يرغبون ضحاياهم!

لحظة اغتيال الناشط فاهم الطائي في كربلاء الذي فارق الحياة متأثرا بإصابته.#العراق_يتعرض_لإبادة_جماعية #save_the_lraqi_people pic.twitter.com/GAy6Kgv9vT — ذكرى محمد نادر (@thikramohamedn1) December 8, 2019

قبيل اغتياله، وجه الطائي رسالة على حسابه في فيسبوك إلى الجهة التي قامت بتفجير منزل الشاعر محمد الكعبي وتفجير سيارة مهند الكعبي، الأستاذ الجامعي وعضو تنسيقية كربلاء للحراك المدني، محذرا من أن الجهة الدينية التي تقف خلفهالن تنفعها.

مصادر أمنية قالت إن الطائي قتل في موقع الحادث جراء إصابته بعدة طلقات نارية، إحداها كانت في منطقة الصدر.

وكالة الأناضول نقلت عن مصدر أمني أن منطقة البارودي التي قتل فيها الطائي محصنة أمنيا لقربها من عدد من الأضرحة وتتولى نقاط تفتيش أمنية تدقيق هوية الداخلين إلى هذه المنطقة على مدار الساعة.

عدد كبير من العراقيين حذروا على مواقع التواصل من خطورة الوضع ودعوا لوقف اغتيال المتظاهرين.

لهم الحق بعدم إظهار ممثلين للمتظاهرين والا التصفيات تلاحقهم وعوائلهم لن يسلموا …والناشطين دفعوا دم غالي اسوة بأخوانهم المتظاهرين ،الرحمه#فاهم_الطائي — عبد الرحمن منشد العاصي (@assiabdulrahman) December 9, 2019

https://twitter.com/Ishtar8008/status/1203901447613497344?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/sdsdsdsd5656/status/1203946457188851712?ref_src=twsrc%5Etfw

هنا تهتك القدسية

مهما طال الظلام يزول …

مهما قتلتم و عبثتم وحرضتم وشوهتم سمعة الناس الوطنيين لن تنالوا مرادكم فقد حان وقت رحيلكم و سوف يظهر الحق وستكون نهايتكم مخزية .. الرحمة لروحك الناشط #فاهم_الطائي pic.twitter.com/RAhmq32JvA — كاظم الحسناوي 🇮🇶❤ (@kadhimalhsnawi) December 8, 2019

حتى في لحظة موتك كنت #اسدا شجاعا وكم هم جبناء وهم يرتعدون امام نظراتك

الشهيد الناشط #فاهم_الطائي لحظة اغتياله

في قلب الولاية في كربلاء pic.twitter.com/4PX03bqNsQ — حملـــة وطــــــــــــن▫️🇮🇶 ▫️ (@D5xuVk2tgEVFPVj) December 8, 2019