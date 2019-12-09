شاهد: ثوران مفاجئ لبركان في نيوزيلندا يقتل خمسة سياح

قالت شرطة نيوزيلندا إنه يُخشى من أن يكون أكثر من 24 شخصا فُقدوا بعد يوم من ثوران مفاجئ لبركان يجذب السائحين ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين.

التفاصيل

قالت الشرطة إنها لا تتوقع العثور على أي ناجين بخلاف من أنقذتهم أو غادروا جزيرة وايت آيلاند التي يوجد عليها البركان بعد ثورانه يوم الإثنين، مرسلا عمودا من الرماد البركاني بارتفاع آلاف الأقدام في الهواء.

يخشى من أن 50 شخصا من نيوزيلندا ودول أخرى كانوا على مقربة من البركان وقت ثورانه وشوهد عدد منهم قرب حافة فوهة البركان قبل ثورانه بدقائق.

الشرطة قالت في بيان بعد أن نفذت طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى عدة طلعات استطلاعية فوق الجزيرة بعد ثوران البركان بعد ظهر يوم الإثنين "لم يتم رصد أي أثر للحياة في أي مكان". وليس بإمكان الشرطة الوصول إلى وايت أيلاند لخطورة ذلك.

نقلت شركات سياحية بعض الناس من الجزيرة قبل الإعلان عن أنها لم تعد آمنة. وكانت الشرطة قد ذكرت أنها أنقذت 23 شخصا يوم الإثنين مضيفة أن آخرين ظلوا على الجزيرة بعد ذلك.

البيان أضاف "الشرطة تعتقد أن كل من كان يمكن انتشاله حيا قد أُنقذ بالفعل وقت البركان". وتابع البيان "الشرطة تعمل بشكل عاجل لتأكيد عدد من لقوا حتفهم".





كارثة

نشر سائح يدعى مايكل شايد وهو مدير هندسي من سان فرانسيسكو مجموعة من التغريدات ولقطات الفيديو تظهر وجوده عند فوهة بركان وايت آيلاند قبل دقائق من ثوران البركان.

في أحد مقاطع الفيديو التي نشرها شايد على تويتر وهو يغادر سريعا في قارب للابتعاد عن الجزيرة، يظهر عمود ضخم من الرماد الأبيض وهو يتصاعد في السماء فيما احتشدت مجموعة من السائحين المذعورين عند الشاطئ في انتظار المغادرة.

This is so hard to believe. Our whole tour group were literally standing at the edge of the main crater not 30 minutes before. My thoughts with the families of those currently unaccounted for, the people recovering now, and especially the rescue workers… pic.twitter.com/mn704hobRk — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

شايد قال في تغريدة "يصعب تصديق هذا. كانت مجموعتنا السياحية تقف على حافة الفوهة الرئيسية قبل (الثوران) بما يقل عن 30 دقيقة".

تظهر كاميرا متصلة بالإنترنت وضعت عند بركان وايت آيلاند في نيوزيلندا أن مجموعة واحدة على الأقل من السياح كانت داخل فوهة البركان قبل دقائق من ثورانه وتغطيته للمنطقة بسحابة ضخمة من الرماد.

Those are some of the people put boat picked up. Praying for them and their recovery. Woman my mom tended to was in critical condition but seemed strong by the end. The helicopters on the island looked destroyed: pic.twitter.com/jds5QBD1yg — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

تظهر الكاميرا المثبتة على حافة الفوهة مجموعة من الأشخاص يسيرون قرب الحافة داخل الفوهة التي كان يصدر عنها بشكل مستمر دخان أبيض بكثافة منخفضة خلال الساعة التي سبقت ثوران البركان.

تلتقط تلك الكاميرا هي وثلاث كاميرات أخرى مثبته في نقاط حيوية مختلفة صورا للبركان وترسلها عبر الإنترنت كل عشر دقائق.

في الثانية بعد الظهر، تلتقط الكاميرا المثبتة على حافة الفوهة صورة لمجموعة من الناس على الحافة ويبدو حجمهم بالغ الصغر مقارنة بالبركان الهائل.

Checked photo timestamps. Last photo from me standing on the land was 13:49; this first photo of the eruption was 14:12, about a minute or two into the eruption. pic.twitter.com/hyqQuO4vNq — Michael Schade (@sch) December 9, 2019