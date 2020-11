شاهد: ثوران مفاجئ لبركان في نيوزيلندا يقتل خمسة سياح

قالت شرطة نيوزيلندا إنه يُخشى من أن يكون أكثر من 24 شخصا فُقدوا بعد يوم من ثوران مفاجئ لبركان يجذب السائحين ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين.

This is so hard to believe. Our whole tour group were literally standing at the edge of the main crater not 30 minutes before. My thoughts with the families of those currently unaccounted for, the people recovering now, and especially the rescue workers… pic.twitter.com/mn704hobRk

Those are some of the people put boat picked up. Praying for them and their recovery. Woman my mom tended to was in critical condition but seemed strong by the end.

The helicopters on the island looked destroyed: pic.twitter.com/jds5QBD1yg

— Michael Schade (@sch) December 9, 2019