شاهد: أمير قطر والرئيس الرواندي يكرمان الفائزين بجوائز مكافحة الفساد

كرم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الرواندي بول كاغامي، الإثنين، الفائزين بالنسخة الرابعة من "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد".

وأقيم حفل الجائزة بمركز كيغالي للمؤتمرات بالعاصمة الرواندية كيغالي.

وحضر الحفل الرئيس الناميبي حاجي غينغوب، وموسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وجون براندلينو من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

الفائزون

الدكتورة ماريا كرامبيا كبارديس من قبرص، والدكتور البان كوكي من ألبانيا، فازا بجائزة البحث العلمي والتعليم.

جان جاك لومومبا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمعية الشباب الموسيقي الدولية، فازا بجائزة إبداع الشباب وتفاعلهم.

إلنورا ألكانوفا من قيرغيزستان ومنظمة سيما للخدمة العامة فازا بجائزة الابتكار.

كينيث كوندا رئيس جمهورية زامبيا السابق، فاز بجائزة إنجاز العمر.

معلومات عن الجائزة

الجائزة مبادرة قطرية تحظى بتقدير ودعم دوليين، وأصبحت حدثا عالميا سنويا.

تهدف الجائزة إلى زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، إضافة إلى تشجيع مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خالٍ من الفساد.

الجائزة أسسها "مركز حكم القانون ومكافحة الفساد"، الذي يرأس مجلس أمنائه النائب العام القطري، المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، علي بن فطيس المري، بالتعاون مع مكتب المنظمة الدولية المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.

أعلن المري تأسيس الجائزة خلال "المؤتمر السنوي الثامن للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد"، بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

سنويًا، تختار إدارة الجائزة مدينة مختلفة لتستضيف مراسم تكريم أفراد ومؤسسات، وبدأت بالعاصمة النمساوية فيينا، عام 2016، وفي العام التالي مدينة جنيف السويسرية، أمام مقر الأمم المتحدة، وصولًا إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، في 2018.

"نُصب مكافحة الفساد"

سنويًا، تُقدم جائزة الشيخ تميم في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الموافق 9 من ديسمبر/ كانون الأول، تكريمًا وتقديرًا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد.

بحانب فعالية الجائزة، تم إزاحة الستار عن منحوتة "نُصب مكافحة الفساد" في المكان الذي عقدت فيه الفعالية.

يتجاوز ارتفاع المنحوتة 12 مترًا، وهي عمل تركيبي فولاذي على شكل يد مرفوعة ترمز إلى الجهود التي تبذلها المجتمعات الدولية لمكافحة الفساد.

تحتوي المنحوتة على خطوط مترابطة تمثل عالمًا موحدًا يجمعه هدف مشترك هو مكافحة الفساد، فيما تشير التركيبة الشفافة للمنحوتة إلى أهمية الشفافية في مكافحة الفساد.

قيمة الجائزة