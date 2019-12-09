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سياسة

بين طرافة وسخرية.. ماذا قال المصريون في وداع 2019؟

ماذا قال المصريون في وداع 2019؟
ماذا قال المصريون في وداع 2019؟
9/12/2019

مع العد التنازلي لانتهاء العام الجارى إيذانًا بميلاد عام جديد، تصدر وسم (#ودع_2019_بكلمه)، الترند المصري ضمن قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر.

وكعادتهم، لم يترك المصريون الفرصة إلا وقد طبعوا بصمتهم عبر الوسم بتعليقات كوميدية طريفة وأخرى ساخرة لا تخلو من واقع مُرّ، وثالثة تحمل بعضًا من تفاؤل وبقية أمل لعام 2020.

وهذه أبرز التعليقات:

https://twitter.com/EgyptHorya/status/1204004927737081857?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/a7md_140/status/1203765223737483266?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MustfaElgindy/status/1203793637039099909?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/a7md_140/status/1203781124704657410?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/alyabde31603715/status/1203784813540446221?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/danaelkwary/status/1203976258482327553?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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