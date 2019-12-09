بين طرافة وسخرية.. ماذا قال المصريون في وداع 2019؟

مع العد التنازلي لانتهاء العام الجارى إيذانًا بميلاد عام جديد، تصدر وسم (#ودع_2019_بكلمه)، الترند المصري ضمن قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر.

وكعادتهم، لم يترك المصريون الفرصة إلا وقد طبعوا بصمتهم عبر الوسم بتعليقات كوميدية طريفة وأخرى ساخرة لا تخلو من واقع مُرّ، وثالثة تحمل بعضًا من تفاؤل وبقية أمل لعام 2020.

وهذه أبرز التعليقات:

https://twitter.com/EgyptHorya/status/1204004927737081857?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/a7md_140/status/1203765223737483266?ref_src=twsrc%5Etfw

اتمنى ٢٠٢٠ تبقى أجمل من كدا وشكرا #ودع_2019_بكلمه pic.twitter.com/CcMUHB9kDt — AzZma خرزة زرقا 🗨️🐰 (@zma_az) December 9, 2019

https://twitter.com/MustfaElgindy/status/1203793637039099909?ref_src=twsrc%5Etfw

ابوس ايدك انتهي بحاجه حلوه اتهريت طول السنه 😂😂😂😂😂😂#ودع_2019_بكلمه

وداع يا دنيا وداع 😂✋🏻 pic.twitter.com/3LMas5eJEV — Mo.Bahnasy (@m_elbhnasy) December 9, 2019

لقد كان عاماً مليئاً بليالٍ وايام ثقال ، ما مرَّت إلا بلطف الله ورحماته…….. اللهم انا نسالك عام جديدا سعيدا مليئا بتمام الصحة والعافيه والبركة فى جميع جوانب حياتنا ويعمه السعاده وتحقيق الامنيات وعلو الشأن فى الدنيا والدين بعيدا عن اى ابتلائات او حزن ياالله #ودع_2019_بكلمه pic.twitter.com/hYYLr6XqwD — dr.maha (@drmaha76507939) December 9, 2019

#ودع_2019_بكلمه

اخلصى بقى يا شيخه …انا كنت فيكى جمل شايل فيل.😂🤣😇 pic.twitter.com/FmELRufKIc — 🇪🇬🇪🇬𝕸𝕬𝕲𝕰𝕯36🇪🇬🇪🇬 (@www_maged36) December 8, 2019

كانت سنه مليانه ستر من ربنا ضاقت كتيير ولاكن. فرج الله كان اكتر .. الحمدلله🌷 #ودع_2019_بكلمه pic.twitter.com/PZbHasROlb — بنت النيل (@Faten71257274) December 9, 2019

#ودع_2019_بكلمه

افتحى يااااا 2020 احنااااا جاينلك من 2019🤣🤕 pic.twitter.com/XOFPslvckR — Rabab Abdo (@RababAbdo15) December 8, 2019

https://twitter.com/a7md_140/status/1203781124704657410?ref_src=twsrc%5Etfw

#ودع_2019_بكلمه

غرقانين فى نعم ربنا وكلنا بنشتكى وبنندب حظنا ومش راضيين

صحتنا كويسة وبناكل ونشرب وبنلبس وبنخرج وندحك وفى وسط اهلنا

ولسه قدمنا العمر نعمل فى كل اللى احنا عوزين بس عدم رضانا

بنصيبنا ورزقنا مخليينا ناسيين النعم اللى احنا فيها اللى غيرنا بيتمنى يعيش يوم واحد مكنا بس pic.twitter.com/VZltlREaeB — ⓢⓗⓘⓟⓞ (@shipo2017) December 9, 2019

#ودع_2019_بكلمه هتعرف توصل لمستقبلك؟

عيب يا رااجل وسع بس انت كده🏃🏃 pic.twitter.com/aJVnHFuBnw — Mostafa El7dadd (@MEl7dadd) December 8, 2019

https://twitter.com/alyabde31603715/status/1203784813540446221?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/danaelkwary/status/1203976258482327553?ref_src=twsrc%5Etfw