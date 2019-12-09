أردوغان: سنرسل قوات عسكرية إلى ليبيا في هذه الحالة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن تركيا مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأوضح أردوغان أن ذلك سيحدث في حال طلبت الحكومة الشرعية ذلك.

جاء ذلك في مقابلة أجراها أردوغان مع التلفزيون الرسمي (تي آر تي) بمدينة إسطنبول.

وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي وضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

أبرز تصريحات أردوغان