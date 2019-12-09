أردوغان: بدء إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا لإسكان مليون شخص

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العمل على إسكان مليون سوري في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا.

جاء ذلك في كلمة له أمام وزراء الشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.

أبرز تصريحات أردوغان

سيتم تقديم الدعم لإنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري.

بدأنا العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين.

لن يستطيع طرف بمفرده تحمل أعباء السوريين الموجودين على الأراضي التركية والمقيمين بالقرب من الحدود التركية البالغ إجمالي عددهم 9 ملايين.

الاتحاد الأوربي لم يقدم للاجئين السوريين سوى 3 مليارات يورو، بينما تجاوز ما أنفقته تركيا عليهم 40 مليار دولار.

تركيا تستضيف نحو 5.5 ملايين لاجئ ومهاجر، وأنقذت خلال العام الحالي نحو 57 ألف مهاجر تُركوا وسط البحار من قِبل الدول الأخرى.

تركيا تقدم خدمات صحية واجتماعية للاجئين المقيمين على أراضيها، بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأتراك.

زوّدت كافة زعماء دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنماذج للمشاريع التي تعتزم تركيا إنشاءها في الشمال السوري بهدف إسكان السوريين.

نبع السلام