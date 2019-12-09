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سياسة

أردوغان: بدء إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا لإسكان مليون شخص

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
9/12/2019

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العمل على إسكان مليون سوري في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا.

جاء ذلك في كلمة له أمام وزراء الشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.

أبرز تصريحات أردوغان
  • سيتم تقديم الدعم لإنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري.
  • بدأنا العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين.
  • لن يستطيع طرف بمفرده تحمل أعباء السوريين الموجودين على الأراضي التركية والمقيمين بالقرب من الحدود التركية البالغ إجمالي عددهم 9 ملايين.
  • الاتحاد الأوربي لم يقدم للاجئين السوريين سوى 3 مليارات يورو، بينما تجاوز ما أنفقته تركيا عليهم 40 مليار دولار.
  • تركيا تستضيف نحو 5.5 ملايين لاجئ ومهاجر، وأنقذت خلال العام الحالي نحو 57 ألف مهاجر تُركوا وسط البحار من قِبل الدول الأخرى.
  • تركيا تقدم خدمات صحية واجتماعية للاجئين المقيمين على أراضيها، بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأتراك.
  • زوّدت كافة زعماء دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنماذج للمشاريع التي تعتزم تركيا إنشاءها في الشمال السوري بهدف إسكان السوريين.
نبع السلام
  • في 9 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهير المنطقة من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
  • في 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب المسلحين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.
المصدر : وكالات
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