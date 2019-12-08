منظمة حقوقية: تنفيذ حكم الإعدام في 3 معتقلين بمصر

قالت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، إن ثلاثة معتقلين سياسيين أُعدموا فجر الخميس، كانوا قد اعتقلوا بتهم التورط في هجمات مسلحة والانتماء لجماعات "إرهابية".

وأصدرت المنظمة الحقوقية (مستقلة)، بيانًا في الساعات الأولى من اليوم الأحد، قالت فيه إن قوات الأمن نفذت فجر الخميس حكم الإعدام شنقًا في ثلاثة معتقلين هم:

محمد جمال مصطفى هنداوي، محكوم عليه بالإعدام في القضية المعروفة بـ "سفارة النيجر". عبدالرحمن عبدالرحيم (20 عامًا) والمتهم بالانتماء إلى تنظيم "ولاية سيناء". إبراهيم إسماعيل، المحكوم عليه بالإعدام في 4 قضايا آخرها القضية المعروفة بـ "كنيسة حلوان".

ومنذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر/أيلول، أيدت محكمة النقض إعدام 32 شخصًا على ذمة 9 قضايا ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ، وفق تقارير حقوقية.

كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكامًا أولية بإعدام 320 شخصًا على الأقل في 170 قضية، بعضها ذات أبعاد سياسية، وأحالت أوراق 147 شخصًا إلى مفتي الجمهورية للنظر في إعدامهم، بينهم 8 أشخاص في قضايا عسكرية.

ومنذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، نفذت السلطات المصرية 2726 حكمًا بالإعدام، وتصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر بشكل كبير منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013.

وشهد عام 2011 تنفيذ 123 حكمًا بالإعدام، في عام 2014 تضاعف الرقم إلى 509، ووصل للذروة في 2018 بتنفيذ 717 حكمًا بالإعدام، وفق منظمات حقوقية.