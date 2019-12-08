كيف تحولت أفكار الطيار السعودي منفذ هجوم قاعدة بينساكولا؟

قالت مجموعة تراقب المحتوى المتطرف على الإنترنت إن الطيار السعودي المتهم بقتل ثلاثة أشخاص داخل قاعدة بحرية أمريكية في ولاية فلوريدا الأمريكية ربما تحول للتطرف.

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موقع سايت الذي يراقب مواقع الجماعات المسلحة على الإنترنت قال إن المشتبه به الملازم ثاني محمد سعيد الشمراني نشر على ما يبدو مبررا للهجوم الذي خطط له في تغريدة باللغة الإنجليزية على تويتر قبل ساعات من بدء الهجوم.

الموقع قال إن المشتبه به أشار إلى الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط وعبر عن كرهه للشعب الأمريكي بسبب "ارتكابه جرائم ليست فقط ضد المسلمين ولكن أيضا ضد الإنسانية".

تحليل موقع سايت ذكر أن المشتبه به انتقد كذلك دعم واشنطن لإسرائيل ونقل مقولة لبن لادن الذي دبر هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.

لم يتسن لرويترز التحقق من مصداقية هذا الحساب على تويتر أو التغريدة المنشورة.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن تويتر أوقفت الحساب يوم الجمعة. ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب للتعليق.

لم يكشف المحققون الاتحاديون أي دوافع وراء هذا الهجوم الذي وقع، فجر الجمعة، عندما قيل إن المتدرب السعودي بدأ في إطلاق النار من مسدس داخل قاعة دراسية بقاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية الأمريكي. وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه غير مستعد لاعتبار الهجوم عملا "إرهابيا".

صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مصدر مطلع على المراحل الأولى من التحقيق، دون ذكر اسمه، قوله إنه يجري التحقيق في فلوريدا مع ستة سعوديين آخرين شوهد ثلاثة منهم يصورون الحادث.

واحتشد نحو مئة شخص للمشاركة في وقفة بالشموع لتكريم المصابين والقتلى الذين كان من بينهم خريج حديث من الأكاديمية البحرية.

وقالت السلطات إن ضابطا بالشرطة قتل المهاجم منهيا ثاني هجوم دام يقع داخل قاعدة عسكرية أمريكية خلال أسبوع واحد.

وبحسب الموقع الإلكتروني لقاعدة بينساكولا يعمل في القاعدة نحو 16 ألف عسكري و7400 مدني.

تحول للتطرف من تلقاء نفسه

السلطات أكدت أن المشتبه به من أفراد القوات الجوية الملكية السعودية وكان موجودا في القاعدة ضمن تدريب عسكري يهدف لدعم قوات الحلفاء.

قال سعد بن حنتم الشمراني، وهو أحد أعمام المشتبه به، متحدثا لشبكة (سي.إن.إن) من السعودية، إن عمره كان 21 عاما وإنه كان محبوبا وحسن التعامل مع أسرته والمجتمع وإنه كان شخصا ملتزما وأمينا ومواظبا على أداء الصلوات. وأضاف أنه إن كان مذنبا فإن الله سيحاسبه.

تقارير إعلامية أمريكية ذكرت، السبت، نقلا عن مصدر مطلع على التحقيق أن الطيار السعودي شاهد تسجيلات فيديو لحوادث إطلاق نار عشوائي خلال تناوله العشاء مع طلاب طيران سعوديين آخرين قبل أيام.

صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن المحققين لم يجدوا أي مؤشر يفيد بأن الشمراني كان على صلة بجماعات إرهابية دولية وانهم يعتقدون أنه تحول للتطرف من تلقاء نفسه.

نيويورك تايمز قالت إنه دخل الولايات المتحدة للمرة الأولى العام الماضي ثم عاد للسعودية ودخل الولايات المتحدة مجددا في فبراير/ شباط الماضي وانضم لتدريب بالقاعدة قبل نحو ثلاثة أيام من الهجوم.

مسؤولون قالوا إن ثلاثة على الأقل من المصابين، وعددهم ثمانية، من رجال إنفاذ القانون الذين كانوا أول من وصل لموقع الحادث للسيطرة على الموقف. وأضافوا أن أحدهم ضابط بشرطة البحرية والاثنين من نواب قائد الشرطة.

أحد القتلى اسمه جوشوا كاليب واتسون (23 عاما) وهو خريج حديث من الأكاديمية البحرية في أنابوليس بولاية ماريلاند.

شقيقه ادام واتسون قال على فيسبوك، الجمعة، إن "جوشوا كاليب واتسون أنقذ عددا لا يحصى من الأرواح …فبعد أن تلقى عدة رصاصات تمكن من الخروج وأبلغ فريق الشرطة عن موقع مطلق الرصاص وكانت تلك التفاصيل لا تقدر بثمن".

البحرية كشفت في بيان بالبريد الإلكتروني عن هوية القتيلين الآخرين وهما محمد سامح هيثم (19 عاما) وكاميرون سكوت ولترز (21 عاما)، وكلاهما من سلاح البحرية يدرسان بالقاعدة.

قال ابن خالته هاني بن علي مقبل على تويتر "رحمك الله يا محمد وغفر لك وجبر مصاب والديك في فقدك وجعلك في عليين. (إن لله وإنا إليه راجعون)".

في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض، أمس السبت، قال ترمب إن العاهل السعودي وولي العهد يشعران بحزن شديد إزاء ما حدث مضيفا أن العاهل السعودي "سيشارك في رعاية عائلات (الضحايا)".

وأوضح الرئيس الأمريكي "اعتقد أنهما سيساعدان العائلات بدرجة كبيرة".

وبعدها بساعات اتصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب ليعبر عن تعازيه ويتعهد بتعاون المملكة مع التحقيق.

وكان بحار قد أطلق الرصاص، الأربعاء الماضي، على ثلاثة مدنيين في قاعدة بيرل هاربور التاريخية في هاواي ما أدى إلى مقتل اثنين منهم قبل أن ينتحر.