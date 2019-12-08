شاهد: اللحظات الأخيرة لفتى مهاجر توفي داخل مركز احتجاز أمريكي

كشفت منظمة "برو بابليكا" في الولايات المتحدة، عن مقطع فيديو يرصد اللحظات الأخيرة لفتى مهاجر كان قيد الاحتجاز لدى السلطات الأمريكية.

لمؤسسة مقرها نيويورك وهي تعنى بإنتاج تحقيقات استقصائية لأجل المصلحة العامة،نشرت الفيديو الخميس الماضي، ووثقت من خلاله الدقائق الأخيرة من حياة الفتى كارلوس غريغوريو هرنانديز فاسكويز (16 عامًا).

وأفادت المنظمة، أن الفتى الآتي من غواتيمالا، تُرك في الحجز الاحتياطي بولاية تكساس الحدودية مع المكسيك، لمدة 4 ساعات، يوم 20 مايو/أيار الماضي، قبل أن يكتشف أحد الأشخاص وفاته عن طريق المصادفة.

احتُجز الفتى في محطة تابعة لحرس الحدود في تكساس، وذلك بعد أيام من دخوله الولاية الحدودية، حيث اعتقله مسؤولو الهجرة على الفور.

ووثقت كاميرا مراقبة داخل الزنزانة اللحظات الأخيرة من حياة الفتى الذي يبدو أنه كان مريضًا ويعاني اضطرابات جسدية حادة، قبل أن يسقط في النهاية ميتًا. وكان الغريب هو انقطاع سجلات الكاميرا بشكل مفاجئ لمدة 4 ساعات قبل أن تعود للعمل وتبين الفتى وهو ملقى على الأرض.

وبحسب السلطات الأمريكية، فقد أصيب الفتى بإنفلونزا حادة وكان ينتظر أن يُنقل إلى إحدى الدوائر الصحية، وقالت إنها تحقق في أسباب الوفاة.

ويسلط الفيديو الضوء مرة أخرى على قضايا المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين يحاولون دخول أمريكا، لاسيما الأطفال والقصُّر الذين يعانون من ظروف غير إنسانية في مراكز الاحتجاز، وفق تقارير سابقة.