شاهد: الشرطة تعتدي على متظاهرين أمام مجلس النواب اللبناني

احتجزت القوى الأمنية اللبنانية، ظهر الأحد، العشرات من المتظاهرين من أمام مجلس النواب وسط بيروت، قبل أن تطلق سراحهم.
التفاصيل
- تناقلت صفحات لبنانية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام رجال الشرطة اللبنانية بالاعتداء واعتقال عدد من المتظاهرين حاولوا اقتحام كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة في العاصمة بيروت.
- كان عدد من نواب مجلس النواب متواجدون داخل الكنيسة أثناء قيام القداس.
- وكالة الأناضول قالت إن الشبان الذين تم احتجازهم عمدوا إلى الدخول لمجلس النواب بشكل سلمي إلا أن القوات الأمنية منعتهم واحتجزتهم لمدة ساعة وفتشت هواتفهم المحمولة، قبل أن تطلق سراحهم.
- كان الشبان يهدفون من الدخول إلى البرلمان التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بحسب الوكالة.
خلفيات
- الأربعاء، حددت رئاسة الجمهورية اللبنانية، غدا الإثنين، موعدا للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد.
- أجبرت الاحتجاجات، المستمرة منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، سعد الحريري على تقديم استقالة حكومته، في 29 من الشهر نفسه، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.
- يطالب المحتجون أيضًا برحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة، في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.