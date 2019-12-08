البث الحي
سياسة

شاهد: الشرطة تعتدي على متظاهرين أمام مجلس النواب اللبناني

8/12/2019

احتجزت القوى الأمنية اللبنانية، ظهر الأحد، العشرات من المتظاهرين من أمام مجلس النواب وسط بيروت، قبل أن تطلق سراحهم.

التفاصيل
  • تناقلت صفحات لبنانية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام رجال الشرطة اللبنانية بالاعتداء واعتقال عدد من المتظاهرين حاولوا اقتحام كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة في العاصمة بيروت.
  • كان عدد من نواب مجلس النواب متواجدون داخل الكنيسة أثناء قيام القداس.
  • وكالة الأناضول قالت إن الشبان الذين تم احتجازهم عمدوا إلى الدخول لمجلس النواب بشكل سلمي إلا أن القوات الأمنية منعتهم واحتجزتهم لمدة ساعة وفتشت هواتفهم المحمولة، قبل أن تطلق سراحهم.
  • كان الشبان يهدفون من الدخول إلى البرلمان التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بحسب الوكالة.
خلفيات
  • الأربعاء، حددت رئاسة الجمهورية اللبنانية، غدا الإثنين، موعدا للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد.
  • أجبرت الاحتجاجات، المستمرة منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، سعد الحريري على تقديم استقالة حكومته، في 29 من الشهر نفسه، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.
  • يطالب المحتجون أيضًا برحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة، في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

الغارديان: انتهاكات حقوق الإنسان وقتل خاشقجي وحرب اليمن تعزل السعودية

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

قلق أممي جراء اعتقال قيادات منظمة حقوقية في مصر

قلق أممي جراء قيام السلطات المصرية باعتقال 3 قيادات بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (التواصل الاجتماعي)

الجحيم على الأرض.. أمريكي يوثّق حرائق مهولة في كاليفورنيا (فيديو)

حرائق مهولة في كاليفورنيا (موافع التواصل)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)