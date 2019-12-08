شاهد: الشرطة تعتدي على متظاهرين أمام مجلس النواب اللبناني

احتجزت القوى الأمنية اللبنانية، ظهر الأحد، العشرات من المتظاهرين من أمام مجلس النواب وسط بيروت، قبل أن تطلق سراحهم.

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تناقلت صفحات لبنانية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام رجال الشرطة اللبنانية بالاعتداء واعتقال عدد من المتظاهرين حاولوا اقتحام كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة في العاصمة بيروت.

كان عدد من نواب مجلس النواب متواجدون داخل الكنيسة أثناء قيام القداس.

وكالة الأناضول قالت إن الشبان الذين تم احتجازهم عمدوا إلى الدخول لمجلس النواب بشكل سلمي إلا أن القوات الأمنية منعتهم واحتجزتهم لمدة ساعة وفتشت هواتفهم المحمولة، قبل أن تطلق سراحهم.

كان الشبان يهدفون من الدخول إلى البرلمان التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بحسب الوكالة.

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