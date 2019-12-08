رفض الانقلاب العسكري.. مصريون يودعون الشيخ فوزي السعيد [فيديو]

توفي الشيخ السلفي المصري فوزي السعيد، الأحد، إثر تدهور حالته الصحية عن عمر تجاوز السبعين عاما.

وقالت صفحة (الشيخ فوزي السعيد) على فيسبوك "توفي الشيخ فوزي السعيد رحمة الله، والصلاة في مسجد حسن الشربتلي (شرقي القاهرة) بعد صلاة الظهر".

وأوضحت أنه نقل، فجر الأحد، إلى مستشفي إثر تدهور صحته.

وتفاعل مغردون مع وفاة الشيخ فوزي السعيد (74 عاما) الذي يعد من كبار مشايخ السلفية بمصر، كما أنه مؤسس وخطيب سابق لمسجد "التوحيد" الشهير بشارع رمسيس، وسط القاهرة.

رحم ﷲ الشيخ المبتلى في جميع العصور و تقبله في عليين #الشيخ_فوزي_السعيد — Fadel Soliman (@FadelSoliman) December 8, 2019

توفي اليوم الصدّاع بالحق فضيلة الشيخ #فوزي_السعيد الذي كانت حياته لنصرة الشريعة ورفع راية السنة، أسكنه الله فسيح الجنة. صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة. pic.twitter.com/rEwiJkrdXi — د. محمد الصغير (@drassagheer) December 8, 2019

إذا أردت أن تلمس معنى"حسن الختام"انظر إلى أمطار من المحبة والدعوات بالرحمة تهطل على اسم الداعية الذي عاش ومات اليوم محاربًا بالكلمة والموقف من أجل الحق والحقيقة،الشيخ فوزي السعيد.

”وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا”.

صدق الله العظيم — wael kandil (@waiel65) December 8, 2019

https://twitter.com/Nasredd65541273/status/1203630903072894979?ref_src=twsrc%5Etfw

والسعيد من أبرز المشاركين في اعتصام رابعة العدوية والنهضة (شرقي القاهرة) بعد عزل الرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

وفي يوليو/تموز 2014، تم توقيف فوزي، على ذمة قضية مرتبطة بدعمه للتحالف المؤيد لـ"مرسي"، قبل أن يخلى سبيله في 2016، وتم منعه من الخطابة.