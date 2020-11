تعاون نادر.. أمريكا وإيران تتبادلان سجينين وترمب يشكر طهران

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إيران على ما وصفه "بمفاوضات نزيهة جدًا" أدت إلى تبادل سجينين، وقال إن العملية أظهرت أن الولايات المتحدة وإيران "يمكنهما عقد صفقة معًا".

وفي بيان صدر في وقت سابق شكر ترمب الحكومة السويسرية على مساعدتها في المفاوضات التي انتهت بالإفراج عن الأمريكي من أصل صيني شي يو وانغ المحتجز في إيران منذ ثلاثة أعوام بتهم تجسس.

من جهة أخرى أفرجت الولايات المتحدة عن الإيراني مسعود سليماني الذي كان يواجه اتهامات بانتهاك العقوبات الأمريكية على طهران.

The United States will not rest until we bring every American wrongfully detained in Iran and around the world back home to their loved ones! https://t.co/2kWgJhvrtY

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019