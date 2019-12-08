تعاون نادر.. أمريكا وإيران تتبادلان سجينين وترمب يشكر طهران

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إيران على ما وصفه "بمفاوضات نزيهة جدًا" أدت إلى تبادل سجينين، وقال إن العملية أظهرت أن الولايات المتحدة وإيران "يمكنهما عقد صفقة معًا".

وفي بيان صدر في وقت سابق شكر ترمب الحكومة السويسرية على مساعدتها في المفاوضات التي انتهت بالإفراج عن الأمريكي من أصل صيني شي يو وانغ المحتجز في إيران منذ ثلاثة أعوام بتهم تجسس.

من جهة أخرى أفرجت الولايات المتحدة عن الإيراني مسعود سليماني الذي كان يواجه اتهامات بانتهاك العقوبات الأمريكية على طهران.

The United States will not rest until we bring every American wrongfully detained in Iran and around the world back home to their loved ones! https://t.co/2kWgJhvrtY — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019

تعاون نادر

تبادلت الولايات المتحدة وإيران سجينين يوم السبت وذلك في تعاون نادر بين البلدين الخصمين اللذين ساءت العلاقات بينهما منذ انتخاب الرئيس دونالد ترمب.

قال مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية، إن واشنطن تأمل أن يؤدي الإفراج عن وانغ إلى إطلاق سراح أمريكيين آخرين في إيران مشيرًا إلى أن هذه الخطوة مؤشر إلى أن طهران ترغب في التفاوض بشأن قضايا أخرى.

أوضح المسؤول أن الإفراج عن وانغ كان "ثمرة ثلاثة أو أربعة أسابيع من المفاوضات المكثفة"، وأضاف "نأمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من النجاح مع إيران".

قال الرئيس الأمريكي إن إدارته "تولي أهمية كبرى لإطلاق سراح الأمريكيين الأسرى وسنواصل العمل الدؤوب لإعادة كل مواطنينا المحتجزين ظلما إلى الولايات المتحدة".

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تويتر "سعيد بأن الحكومة الإيرانية كانت بناءة في هذا الأمر.. لن يهدأ لنا بال حتى نعيد إلى الوطن كل أمريكي تحتجزه إيران أو أي بلد آخر حول العالم".

قدمت سويسرا التسهيلات الخاصة بتبادل السجينين، وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقبل سليماني في زوريخ التي قالت الوكالة إنها شهدت عملية التبادل.

تمثل سويسرا المصالح الأمريكية في إيران منذ قطع العلاقات بين البلدين بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979.

(رويترز)

كانوا "تافهين"