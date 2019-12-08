ترمب: أنا الصديق الأفضل لإسرائيل

حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كسب أصوات الناخبين اليهود الأمريكيين المهمة سياسيا عبر خطاب في فلوريدا وصف نفسه خلاله بـ"أفضل صديق" لدى إسرائيل في تاريخها.

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اعتبر ترمب خلال مؤتمر في هوليود بفلوريدا أن اليهود الأمريكيين أخطأوا بالتصويت للديمقراطيين في عهد سلفه باراك أوباما.

ترمب قال "صوّت العديد منكم لأشخاص في الإدارة السابقة.. سيكون عليكم في يوم ما تفسير ذلك لي إذ لا أعتقد أنهم أحبوا إسرائيل كثيراً".

ترمب أضاف أنه في المقابل "لم يكن لدى الدولة اليهودية يومًا صديقًا أفضل في البيت الأبيض من رئيسكم دونالد ترمب".

جاءت تصريحات ترمب خلال اجتماع المجلس الإسرائيلي الأمريكي، وهو منظمة غير ربحية من بين مموليها قطب الكازينوهات الملياردير اليهودي الأمريكي شيلدون أديلسون وزوجته ميريام، وكلاهما من أبرز أنصار ترمب.





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