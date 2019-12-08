تباين الاستجابات.. إضراب 8 ديسمبر يتصدر تويتر في الجزائر

تباينت الاستجابة للإضراب العام الذي يبدأ اليوم، وتمت الدعوة له خلال مظاهرات (الجمعة 42) من الحراك الشعبي في الجزائر، وقبل 4 أيام فقط من الانتخابات الرئاسية.
وتصدر اليوم وسم (#اضراب_8_ديسمبر) الترند الجزائري على موقع تويتر، رفضًا للانتخابات المقررة الخميس المقبل.
وكانت نقابات عمالية عدة وصفحات على منصات التواصل، دعت إلى تنظيم إضراب عام في الجزائر لمدة أربعة أيام بداية من اليوم الثامن ديسمبر/كانون الأول الجاري بهدف عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية.
وانطلقت الدعوات خلال مظاهرات جرت الجمعة الماضية-آخر جمعة قبل الانتخابات- إلى إضراب عام للضغط على السلطات، وفي إطار التحرك الذي يهدف إلى منع قيامها في ظل وجود رموز النظام القديم بحسب المحتجين.
العاصمة تستجيب للاضراب #اضراب_8_ديسمبر #الجزائر_لن_تنتخب pic.twitter.com/PCNiAWTBiV
— ايمن (@a20eza) December 8, 2019
https://twitter.com/IM_Bombardi/status/1203347361151537154?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/SamiKha25600262/status/1203582381359271937?ref_src=twsrc%5Etfw
كما لحظتم ومن خلال قناة النهار واعلام العار النظام مصر على تمرير الانتخابات وتزويرها بالادعاءات الكاذبة والصور المفبركة لهذا ولكي نفشل محاولتهم ولكي ينجوا حراكنا ليس امامنا الا شل البلد بالمشاركة في #اضراب_8_ديسمبر كلكم مسؤولون وكلكم معنيون في انجاح الاضراب pic.twitter.com/wJ897e8nj6
— ☆☆ Sab ☆ Rina ☆☆ (@sabrina_saruma) December 7, 2019
🔴هام: طلبة وأساتذة كلية التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال – INTIC (Informatique) بجامعة عبد الحميد مهري – قسنطينة 2 في إضراب عن الدراسة والعمل#إضراب_8_ديسمبر pic.twitter.com/ZtX8QG6NDT
— على عهدالشهداء°باقون(الصفحة▫الرسمية) (@ELWA3Y_DZ) December 8, 2019
انا جزائري انا #أنتخب #اضراب_8_ديسمبر pic.twitter.com/O5L3dFVMgi
— Adamalgérien🇩🇿✌🇵🇸 (@Adam70526704) December 7, 2019
طلبة و اساتذة جامعة باب الزوار في اضراب حتى يسقط النظام #اضراب_8_ديسمبر pic.twitter.com/lA39RfUZdi
— Rayaneakbi (@its7Rayane) December 8, 2019
كل شيء، غالق في اقبو حتي المدارس اضراب عام في كل القطاعات #اضراب_8_ديسمبر pic.twitter.com/DnmO7c9rAl
— ليلى (@LilaMississa) December 8, 2019