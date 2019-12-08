القمع والإحباط.. مغردون يفنّدون أسباب تزايد الانتحار في مصر

تصدر وسم "#الانتحار_منتشر_بسبب" قائمة الترند المصري بموقع تويتر، بعد تزايد حالات الانتحار في الآونة الأخيرة، وكان أبرزها إلقاء طالب الهندسة نفسه من أعلى برج القاهرة.

ودُشن الوسم لمناقشة أسباب وتداعيات الإقبال على الانتحار وانتشاره في الفترة الأخيرة، ودق ناقوس الخطر تجاه هذه الظاهرة الآخذة في التصاعد.

وأشار غالبية المغردين إلى أن حالة الإحباط التي يعيشها الشباب وتدفع بهم إلى الانتحار، هي بسبب الإخفاق السياسي والاقتصادي الذي نتج عنه مزيد من البطالة والإحباط والتفكك الاجتماعي والأمراض النفسية.

وحمّل مغرودن النظام مسؤولية هذا الإخفاق،بينما أشار بعض المغردين إلى غياب الوازع الديني بشكل عام/ وجاءت بعض التغريدات تحمل طابعًا ساخرًا تغلب عليه المرارة.

https://twitter.com/Ah_med666/status/1203462459786485760?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/hebaboba2000/status/1203413849464029189?ref_src=twsrc%5Etfw

" قل ياعبادي الذين أسرفوا علي أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم"

🔹صدق الله العظيم #الانتحار_منتشر_بسبب — Galal yassin 🇦🇹🏹 (@galalyassin1) December 7, 2019

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1_%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw