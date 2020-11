الديمقراطيون يضعون الأسس الدستورية تحضيرالعزل ترمب

عقد النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي اجتماعا مغلقا، السبت، للإعداد لما قد يكون الأسبوع الأخير في تحقيق مساءلة مستمر منذ شهور ويهدد رئاسة دونالد ترمب.

ويفحص النواب الديمقراطيون في اللجنة القضائية في المجلس مطلع الأسبوع الأدلة ضد الرئيس الجمهوري وصياغة تهم رسمية، تعرف ببنود المساءلة، حتى يتسنى للجنة التوصية بتصويت كامل المجلس على اللائحة يوم الخميس في أقرب تقدير.

“Not only have the Democrats not advanced key pieces of legislation that would help the economy, but the polls, especially in early states, are showing that voters are tuning out.” @PeteHegseth They don’t want our greatest of all presidents impeached!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019