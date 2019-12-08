الحكومة الليبية تعلن إفشال مخطط لدخول طرابلس

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، إفشالها مخططا من "قوات متعددة الجنسيات" لدخول العاصمة طرابلس يوم الجمعة الماضي.

جاء ذلك في بيان صادر عن محمد قنونو، المتحدث باسم قوات الحكومة، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب".

أبرز ما ورد في البيان

وصلتنا الأيام الماضية معلومات تفيد أن القوات متعددة الجنسيات (في إشارة لقوات أجنبية تدعم حفتر) تخطط الجمعة للدخول إلى طرابلس، مسمية إياها (جمعة النصر).

تعاملنا مع المعلومة بجدية، وتمكنت قواتنا باحترافية وبأقل مجهود عسكري من امتصاص الصدمة، واحتوت المسلحين في جيب صغير، قبل أن تشن هجوما عكسياً وتصعق الواهمين.

القوات الحكومية قامت السبت والأحد بمهام تكتيكية في أغلب المحاور، وحققت كل المهام الموكلة إليها باحترافية عالية ودون خسائر.

من بين النتائج إسقاط طائرة حربية، السبت، لتكون الـ 15 في تعداد خسائر الطيران المعتدي.

مقاتلون أجانب