البنتاغون: من المبكر وصف هجوم فلوريدا بـ"الإرهابي"

قالت مجموعة تراقب المحتوى المتطرف على الإنترنت إن الطيار السعودي المتهم بقتل ثلاثة أشخاص، في فلوريدا، نشر انتقادًا لحروب الولايات المتحدة واقتباسًا لزعيم تنظيم القاعدة قبل الهجوم.

من المبكر اعتباره "إرهابيا"

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، السبت، إنه غير مستعد في هذه المرحلة لاعتبار الهجوم الذي وقع في القاعدة البحرية في فلوريدا بأنه "إرهاب".

أوضح إسبر أمام منتدى ريجان للدفاع الوطني في ولاية كاليفورنيا "لا. لا أستطيع القول في هذه المرحلة إنه إرهاب".

أضاف وزير الدفاع الأمريكي أنه يعتقد أنه يجب السماح للمحققين بأداء عملهم.

ولم يكشف المحققون الاتحاديون أي دوافع وراء الهجوم الذي وقع فجر الجمعة عندما قيل إن المتدرب السعودي بدأ إطلاق النار من مسدس داخل قاعة دراسية بقاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية الأمريكي.

السعودية تتعهد بالتعاون

قالت السلطات إن ضابطًا بالشرطة قتل المهاجم منهيًا ثاني هجوم دام يقع داخل قاعدة عسكرية أمريكية خلال أسبوع واحد، وبعدها بساعات اتصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب ليعبر عن تعازيه ويتعهد بتعاون المملكة مع التحقيق.

أشار ترمب إلى أنه سيتم وضع برنامج التدريب هذا تحت المراجعة، وقال "لقد كنا نقوم بذلك مع دول أجنبية أخرى.. أعتقد أنه سيتعين علينا أن نعيد النظر في العملية بأكملها، وسنبدأ بذلك على الفور".

أكدت سلطات التحقيق أن المشتبه فيه من أفراد القوات الجوية الملكية السعودية وكان موجودًا في القاعدة ضمن تدريب عسكري يهدف إلى دعم قوات الحلفاء.

في بيان أرسل بالبريد الالكتروني يوم السبت، قال مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" إن المشتبه فيه هو الملازم ثاني محمد سعيد الشمراني (21 عامًا).

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية يوم السبت نقلًا عن مصدر مطلع على التحقيق، أن الطيار السعودي شاهد تسجيلات فيديو لحوادث إطلاق نار عشوائي خلال تناوله العشاء مع طلاب طيران سعوديين آخرين قبل أيام.

جاء الكشف عن مقاطع الفيديو التي كانت بحوزة مطلق النار في إطار التحقيق الذي تجريه السلطات الأمريكية لمعرفة إن كان مطلق النار قد تصرف بمفرده أم أن لديه شركاء، وفق صحيفة النيويورك تايمز.

فرض إغلاق أمني على قاعدة بينساكولا عقب الهجوم

تحول للتطرف

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحققين لم يجدوا أي مؤشر يفيد بأن الشمراني كان على صلة بجماعات "إرهابية" دولية وأنهم يعتقدون أنه تحول للتطرف من تلقاء نفسه.

وقالت الصحيفة الأمريكية أنه دخل الولايات المتحدة للمرة الأولى العام الماضي ثم عاد للسعودية ودخل الولايات المتحدة مرة ثانية في فبراير/ شباط وانضم للتدريب بالقاعدة قبل نحو ثلاثة أيام من الهجوم.

قال مسؤولون إن ثلاثة على الأقل من المصابين، وعددهم ثمانية، من رجال إنفاذ القانون الذين كانوا أول من وصل لموقع الحادث للسيطرة على الموقف، وأوضحوا أن أحدهم ضابط بشرطة البحرية و أن الاثنين من نواب قائد الشرطة.

وزير الدفاع الأمريكي يرفض وصف الهجوم "بالإرهاب" في هذه المرحلة

استجواب سعوديين آخرين

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر مطلع على المراحل الأولى من التحقيق، دون ذكر اسمه، قوله إنه يجري التحقيق في فلوريدا مع ستة سعوديين آخرين شوهد ثلاثة منهم يصورون الحادث.

قال سعد بن حنتم الشمراني، وهو أحد أعمام المشتبه فيه، متحدثا لشبكة (سي.إن.إن) من السعودية، إن عمره كان 21 عامًا وإنه كان محبوبًا وحسن التعامل مع أسرته والمجتمع وإنه كان شخصًا ملتزمًا.

ذكر موقع سايت الذي يراقب مواقع المتشددين على الإنترنت، أن المشتبه فيه نشر على ما يبدو مبررًا للهجوم الذي خطط له في تغريدة باللغة الإنجليزية على تويتر قبل ساعات من بدء الهجوم.

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