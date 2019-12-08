الاحتلال يقصف غزة والمستوطنون يفرون من صواريخ المقاومة (فيديو)

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، مواقع للمقاومة في غزة، بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال رصده إطلاق 3 قذائف صاروخية من القطاع المحاصر.
وأظهرت لقطات متداولة، لحظة هروب سكان مستوطنات "غلاف غزة" للوصول الى الملاجئ، عند سماع صفارات الإنذار.
وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قالت في بيان مساء أمس السبت، إن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصاعد اعتداءاته بحق المسجد الأقصى ورواده.
ردًا على اطلاق الصواريخ من #غزة نحو إسرائيل أمس-مقاتلات ومروحيات حربية تغير الليلة الماضية على عدد من الأهداف الإرهابية ومن بينها قاعدة عسكرية تابعة لمنظمة #حماس على جميع منشآتها: مستودعات،مكاتب ومواقع حراسة. كما تم تدمير موقع عسكري تابع للقوة البحرية التابعة لحماس في شمال القطاع
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 8, 2019
#فيديو لحظة إطلاق نيران مضادة من قطاع غزة نحو طائرات سلاح الجو الإسرائيلي pic.twitter.com/tVqdUDg4Go
— Gpress l غزة برس (@Gazapres) December 8, 2019