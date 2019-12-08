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سياسة

الاحتلال يقصف غزة والمستوطنون يفرون من صواريخ المقاومة (فيديو)

8/12/2019

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، مواقع للمقاومة في غزة، بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال رصده إطلاق 3 قذائف صاروخية من القطاع المحاصر.

وأظهرت لقطات متداولة، لحظة هروب سكان مستوطنات "غلاف غزة" للوصول الى الملاجئ، عند سماع صفارات الإنذار.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قالت في بيان مساء أمس السبت، إن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصاعد اعتداءاته بحق المسجد الأقصى ورواده.

استهداف مواقع للمقاومة
  •  طائرات الاحتلال تسهدف موقع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، شرق جباليا شمالي قطاع غزة،   
  • المقاومة تستهدف طائرات الاحتلال المحلقة في أجواء قطاع غزة بالمضادات الأرضية، وفق مصادر محلية، كما أفادت بإصابة شخصين بجروح في القصف غربي غزة.

 

  • قال جيش الاحتلال في بيان، إن طائراته قصفت عدة أهداف، تابعة لـ (حماس) وبينها مستودعات ومكاتب ونقاط مراقبة، إحداها للقوات البحرية التابعة لكتائب القسام، شمالي القطاع.
  • أضاف البيان أن القصف جاء ردًا على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع، وكرر تحميله (حماس) مسؤولية ما يحصل في غزة.

هلع في "غلاف غزة"
  • أصيب إسرائيليليون عدة بجروح طفيفة وبحالات هلع خلال محاولتهم الدخول إلى أماكن محصنة في أعقاب دوي صفارات الإنذار، وفق مصادر طبية.
  • قال رؤساء السلطات المحلية في مستوطنات "غلاف غزة" وبلدة سديروت، في بيان مشترك، مساء السبت، إن "عشرات آلافٍ من سكان إسرائيل حياتهم معرضة للخطر منذ نحو عشرين عامًا، والسياسيون منشغلون في لعبة كراسي بدلًا معالجة الوضع الأمني، وفق تعبيرهم.
  • أطلقت أكثر من 30 قذيفة من غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أعقاب اغتيال القيادي العسكري في "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا، الشهر الماضي، وفق تقديرات إسرائيلية غير رسمية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات ومواقع فلسطينية
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