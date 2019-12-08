أردوغان: لو دفع المسلمون الزكاة لما بقي فقير في العالم الإسلامي [فيديو]

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في سبيل دعم توحيد قوى العالم الإسلامي وضمان ازدهاره.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي رفيع المستوى بشأن الاستثمار في القطاعين العام والخاص، في مدينة إسطنبول.

أبرز تصريحات أردوغان