نيويورك تايمز: اعتقال 6 سعوديين قرب موقع إطلاق النار بفلوريدا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، السبت، أن السلطات الأمريكية اعتقلت 6 سعوديين قرب موقع إطلاق النار بقاعدة جوية في ولاية فلوريدا، الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم المهاجم وهو سعودي الجنسية.

King Salman of Saudi Arabia just called to express his sincere condolences and give his sympathies to the families and friends of the warriors who were killed and wounded in the attack that took place in Pensacola, Florida….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2019