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نيويورك تايمز: اعتقال 6 سعوديين قرب موقع إطلاق النار بفلوريدا

قاعدة بينساكولا العسكرية الأمريكية في فلوريدا
قاعدة بينساكولا العسكرية الأمريكية في فلوريدا
7/12/2019

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، السبت، أن السلطات الأمريكية اعتقلت 6 سعوديين قرب موقع إطلاق النار بقاعدة جوية في ولاية فلوريدا، الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم المهاجم وهو سعودي الجنسية.

التفاصيل
  • نقلت الصحيفة عن مسؤول مطلع على التحقيقات، لم تكشف هويته، أن هناك 3 من بين المعتقلين، كانوا يصورون الهجوم.
  • لم تكشف الصحيفة عن تفاصيل بشأن المعتقلين الستة.
  • قال المصدر للصحيفة، إنه من غير المعروف ما إذا كان المتدربون الـ 6 كانوا في القاعدة الجوية التي شهدت الهجوم، وما إذا كانت عملية التصوير مرتبطة بالهجوم.
"دولة شر"
  • الجمعة، قتل 3 أشخاص إلى جانب المهاجم، وأصيب 8 آخرون بجروح، في إطلاق نار بقاعدة بنساكولا الجوية، التابعة للبحرية في فلوريدا.
  • أعلن مسؤولون أن منفذ الهجوم ضابط طيران في سلاح الجو السعودي، وهو الملازم الثاني محمد سعيد الشمراني، وكان متدربا بتلك القاعدة.
  • أشار موقع "سايت" الأمريكي، الذي يرصد التنظيمات المتطرفة، إلى أن الشمراني وصف الولايات المتحدة على تويتر بأنها "دولة شر" قبل تنفيذ هجومه.
  • ذكر الموقع أن المتدرب السعودي نشر بيانا قصيرا على تويتر، يقول فيه "أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر".
     

    منفذ الهجوم ضابط الطيران في سلاح الجو السعودي، الملازم الثاني محمد سعيد الشمراني
"عمل همجي"
  • قدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تعازيه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في ضحايا الهجوم، معتبرا أن منفذه لا يمثل مشاعر مواطني المملكة إزاء الشعب الأمريكي.
  • ترمب قال عبر "تويتر"، إن الملك سلمان أعرب، خلال مكالمة هاتفية معه، عن استيائه من الهجوم، ووصفه بأنه "عمل همجي".
  • ترمب أضاف: "الملك قال إن الشعب السعودي غاضب جدا من الأفعال الهمجية التي قام بها مطلق النار، وهذا الشخص لا يعبر عن مشاعر السعوديين الذين يحبون الشعب الأمريكي".

خلفيات
  • تضم القاعدة التي وقع بها الهجوم 16 ألف عسكري، وأكثر من 7 آلاف و400 مدني.
  • تعتبر القاعدة مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتعرف بأنها "مهد طيران سلاح البحرية"، كما أنها تستقبل طلابا من كافة أنحاء العالم.
  • يعد إطلاق النار في فلوريدا الثاني من نوعه خلال أسبوع الذي يقع في قاعدة عسكرية بالولايات المتحدة.
  • الأربعاء الماضي، قتل 3 أشخاص، بينهم المهاجم، في إطلاق نار وقع بقاعدة "بيرل هاربر" في ولاية هاواي، وتبين لاحقا أن المهاجم عنصر في البحرية الأمريكية.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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