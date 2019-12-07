مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا تدخل حيز التنفيذ

دخلت حيز التنفيذ، مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا وليبيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بشأن الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

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نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، في عددها الصادر السبت، المصادقة على مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، بشأن الحدود البحرية في المتوسط.

وفقًا للمذكرة، "قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة".

أمس الجمعة، قررت اليونان طرد السفير الليبي تعبيرا عن غضبها جراء الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية.

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