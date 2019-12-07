شقيق بوتفليقة يرفض الإجابة عن أسئلة المحكمة في قضية فساد [فيديو]

رفض سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، السبت، الرد على أسئلة محكمة استدعته شاهدا في قضية فساد بشأن تمويل رجال أعمال لحملة شقيقه عبد العزيز الانتخابية، مطلع العام الجاري.

ويقبع سعيد في سجن عسكري، منذ توقيفه في مايو/آيار الماضي، وأصدرت محكمة البليدة العسكرية، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، حكما بسجنه 15 عاما؛ لإدانته بـ"التآمر على الجيش والدولة".

لا أجيب على أي سؤال

قوات الدرك الوطني أحضرت سعيد من سجنه في مدينة البليدة جنوب العاصمة إلى محكمة "سيدي امحمد"، وسط العاصمة الجزائر، بطلب من القاضي لسماع أقواله في القضية.

خلال مثوله أمام هيئة المحكمة، رد سعيد بإجابة واحدة على الأسئلة، وهي: "لا أجيب على أي سؤال"، ليأمر القاضي بإخراجه من القاعة.

كان قاضي محكمة "سيدي امحمد" رفع، في وقت سابق من السبت، الجلسة الثالثة من المحاكمة في ملفي مصانع تجميع السيارات وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، وهي أول قضية فساد يُتابع فيها مسؤولون سياسيون سابقون رفيعي المستوى ورجال أعمال في نظام بوتفليقة.

وطلب القاضي إحضار سعيد بوتفليقة لسماع أقواله.

ويقول منتقدون إن سعيد كان "الحاكم الفعلي" للجزائر في السنوات الأخيرة، مستغلًا كونه شقيق الرئيس ومستشارًا خاصًا له، فضلًا عن متاعب بوتفليقة (82 عامًا) الصحية.

وحتى استقالة بوتفليقة كان سعيد متحكمًا في جميع أجهزة الدولة، عبر شبكات الإدارة ورجال الأعمال وعدد من أعضاء سلك القضاء، وفق شهادات سياسيين

محاكمة رموز الفساد