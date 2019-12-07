شاهد: لبناني يضرم النار في جسده بين المعتصمين وسط بيروت

أضرم رجل خمسيني النيران في جسده بساحة رياض الصلح، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، السبت، بين حشود من المعتصمين.
التفاصيل
- ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن رجلا في منتصف العقد الخامس من العمر سكب البنزين على جسده، ثم أشعل فيه النيران؛ فسارع معتصمون في الساحة إلى رمي بطانيات عليه، وتمكنوا من إخماد النيران.
- نقلت سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني الرجل إلى مستشفى الجعيتاوي، واتضح أنه أصيب بحروق متوسطة في قدميه.
- أضافت الوكالة اللبنانية أن الرجل كان يهدد منذ الصباح بإحراق جسده، ثم نفذ تهديده في المساء.
- لم تتضح على الفور الأسباب التي دفعته إلى محاولة إحراق جسده.
- انتشرت أخبار انتحار أشخاص في مناطق عدة من لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية الحرجة. وظهرت دعوات لتوزيع الطعام على المحتاجين.
- قبل أيام، انتحر شخص يدعى ناجي الفليطي بسبب عدم قدرته على توفير الأموال لابنته وعلاج زوجته.
- الأربعاء الماضي، أقدم الشاب داني أبي حيدر على الانتحار بعد خصم نصف راتبه.
اعتصامات بيروت
- يعتصم محتجون في ساحة رياض الصلح ضمن فعاليات احتجاجية ترفع حزمة مطالب، في مقدمتها: تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، وفق المحتجين.
- شارك مئات من المتظاهرين، السبت، في مسيرة راجلة مرّت أمام منازل نواب طرابلس، عاصمة الشمال، مرددين شعارات مؤيدة للثورة ومطالبة بتنحيهم.
- أجبرت الاحتجاجات، المستمرة منذ 17 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سعد الحريري على تقديم استقالة حكومته، في 29 من الشهر نفسه، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.
- يطالب المحتجون أيضًا برحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة، في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.