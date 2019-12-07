شاهد: لبناني يضرم النار في جسده بين المعتصمين وسط بيروت

أضرم رجل خمسيني النيران في جسده بساحة رياض الصلح، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، السبت، بين حشود من المعتصمين.

التفاصيل

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن رجلا في منتصف العقد الخامس من العمر سكب البنزين على جسده، ثم أشعل فيه النيران؛ فسارع معتصمون في الساحة إلى رمي بطانيات عليه، وتمكنوا من إخماد النيران.

نقلت سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني الرجل إلى مستشفى الجعيتاوي، واتضح أنه أصيب بحروق متوسطة في قدميه.

أضافت الوكالة اللبنانية أن الرجل كان يهدد منذ الصباح بإحراق جسده، ثم نفذ تهديده في المساء.

لم تتضح على الفور الأسباب التي دفعته إلى محاولة إحراق جسده.

انتشرت أخبار انتحار أشخاص في مناطق عدة من لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية الحرجة. وظهرت دعوات لتوزيع الطعام على المحتاجين.

قبل أيام، انتحر شخص يدعى ناجي الفليطي بسبب عدم قدرته على توفير الأموال لابنته وعلاج زوجته.

الأربعاء الماضي، أقدم الشاب داني أبي حيدر على الانتحار بعد خصم نصف راتبه.

متظاهر لبناني يحرق نفسه بين الحشود في ساحة رياض الصلح #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/Mto6gKLDBU — Ziad (@dankarz) December 7, 2019

اعتصامات بيروت