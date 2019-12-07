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سياسة

شاهد: إسقاط مقاتلة تابعة لحفتر وأسر قائدها

7/12/2019

أعلنت عملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها الحكومة الليبية، إسقاط مقاتلة حربية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس، وأسر قائدها، السبت.

التفاصيل
  • قالت عملية "بركان الغضب" في بيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، إن المقاتلة، التي تم إسقاطها من نوع "ميغ 23″، وتمت إصابتها في سماء محور اليرموك جنوبي طرابلس، وسقطت جنوب مدينة الزاوية.
  • ذكرت أنها "ألقت القبض على الطيار إثر هبوطه من الطائرة بمظلة".
  • لم يصدر حتى الساعة 16: 30 ت.غ تعليق من قوات حفتر على نبا إسقاط المقاتلة.

وأطلقت حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليا، عملية "بركان الغضب" لمواجهة هجوم تشنه قوات حفتر على طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي.

وتجددت لليوم الثاني على التوالي، السبت، اشتباكات بين قوات "بركان الغضب" وقوات حفتر في محور الخلاطات جنوبي طرابلس.

وأرسلت قوات "بركان الغضب" تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محوري الخلاطات واليرموك؛ لصد أية هجمات لقوات حفتر.

خلفيات
  • منذ العام 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، وقوات حفتر.

تسعى ألمانيا إلى جمع الدول المعنية بليبيا في مؤتمر دولي ببرلين، في النصف الثاني من ديسمبر/كانون أول الجاري أو أوائل العام المقبل؛ في محاولة للبحث عن حل سياسي للنزاع الليبي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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