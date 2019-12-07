شاهد: إسقاط مقاتلة تابعة لحفتر وأسر قائدها

أعلنت عملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها الحكومة الليبية، إسقاط مقاتلة حربية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس، وأسر قائدها، السبت.
وأطلقت حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليا، عملية "بركان الغضب" لمواجهة هجوم تشنه قوات حفتر على طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي.
وتجددت لليوم الثاني على التوالي، السبت، اشتباكات بين قوات "بركان الغضب" وقوات حفتر في محور الخلاطات جنوبي طرابلس.
وأرسلت قوات "بركان الغضب" تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محوري الخلاطات واليرموك؛ لصد أية هجمات لقوات حفتر.
تسعى ألمانيا إلى جمع الدول المعنية بليبيا في مؤتمر دولي ببرلين، في النصف الثاني من ديسمبر/كانون أول الجاري أو أوائل العام المقبل؛ في محاولة للبحث عن حل سياسي للنزاع الليبي.