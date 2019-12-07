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سياسة|الولايات المتحدة

سي إن إن: ترمب يستخدم هاتفه الشخصي رغم تحذيرات من اختراقه

7/12/2019

ذكرت شبكة "سي إن إن"، السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يواصل استخدام هاتفه المحمول الشخصي في إجراء مكالماته، رغم تحذيرات مرؤوسيه بأن ذلك يجعله عرضة للاختراق.

التفاصيل
  • الشبكة الأمريكية نقلت عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم، أن ترمب منذ وصوله إلى السلطة تلقى تحذيرات عدة مرات من استخدام خطوط الهواتف غير الآمنة.
  • أضافت: "ورغم ذلك يواصل ترامب إجراء المكالمات من رقم كان لديه حتى من قبل وصوله إلى البيت الأبيض".
  • تابعت: "الرئيس الأمريكي أجرى عدة مكالمات من هذا الرقم خلال الأسابيع الماضية".
نفي ترمب
  • ترمب نفى ما ذكرته "سي إن إن"، مؤكدًا أنه لم يستخدم هاتفه المحمول الشخصي منذ سنوات.
  • قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لم أستخدم هاتفي المحمول الشخصي منذ سنوات، أستخدم فقط هواتف تحظى بموافقة الحكومة".

ومع ذلك، أكدت "سي إن إن" أنها ما زالت متمسكة بما أوردته.

وحسب الشبكة الإخبارية، فإن اللوائح تلزم الرئيس باستخدام خطوط هاتفية آمنة فقط مخصصة له من قبل الحكومة، وتضيف نقلا عن مسؤولين استخباريين لم تذكر أسماءهم، أن الهواتف المحمولة تجعل المكالمات عرضة للاختراق من جهات أجنبية.

المصدر : الجزيرة مباشر + سي إن إن
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