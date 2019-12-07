البث الحي
سياسة

بيان لمطلق النار السعودي داخل قاعدة أمريكية يكشف دوافع هجومه

منفذ الهجوم ضابط الطيران في سلاح الجو السعودي، الملازم الثاني محمد سعيد الشمراني
منفذ الهجوم ضابط الطيران في سلاح الجو السعودي، الملازم الثاني محمد سعيد الشمراني
7/12/2019

وصف الطالب العسكري السعودي الذي قتل ثلاثة أشخاص داخل قاعدة بحرية أمريكية في فلوريدا، الجمعة، الولايات المتحدة بأنها "دولة شر" قبل تنفيذ هجومه، وفق موقع "سايت".

التفاصيل
  • موقع مجموعة "سايت" الأمريكية لمراقبة الحركات المسلحة ذكر أن اسم مطلق النار هو محمد الشمراني، موردا أنه نشر بيانا قصيرا على تويتر يقول فيه "أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر".
  • بيان الشمراني أضاف "أنا لست ضدكم لأنكم فقط من الأمريكيين، أنا لا أكرهكم بسبب حرياتكم، أكرهكم لأنكم كل يوم تدعمون وتمولون وترتكبون جرائم ليس فقط ضد المسلمين بل أيضا ضد الإنسانية".
  • وقع الهجوم داخل صف في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا الجمعة وأسفر كذلك عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح، بينهم عنصران في الشرطة واجها المهاجم.
"مدينة لنا"
  • حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس قال إن مطلق النار هو أحد أفراد سلاح الجو السعودي، أرسله بلده لتلقي التدريب.
  • ديسانتيس أضاف خلال مؤتمر صحفي، "أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الشخص، وهو أجنبي، وعنصر في سلاح الجو السعودي، وكان يتدرب على أرضنا وارتكب هذا".   
  • حاكم فلوريدا أضاف أن الحكومة السعودية "مدينة لنا لأنه واحد من رعاياها".
  • تستخدم القاعدة في بينساكولا، حيث يتمركز حوالي 16 ألف جندي، من البحرية الأمربكية لبرامج تدريب العسكريين من بلدان حليفة.
  • يتلقى مئات الجنود السعوديين كل عام تدريبات مع القوات المسلحة الأمريكية.
     

    فرض إغلاق أمني على قاعدة بينساكولا عقب الهجوم (رويترز)
خلفيات
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل به وعبر له عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء الهجوم.
  • ترمب: الملك قال إن الشعب السعودي غاضب للغاية من الأعمال الوحشية التي قام بها مطلق النار، وأن هذا الشخص لا يمثل بأي شكل من الأشكال مشاعر الشعب السعودي الذي يحب الشعب الأمريكي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

الغارديان: انتهاكات حقوق الإنسان وقتل خاشقجي وحرب اليمن تعزل السعودية

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

قلق أممي جراء اعتقال قيادات منظمة حقوقية في مصر

قلق أممي جراء قيام السلطات المصرية باعتقال 3 قيادات بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (التواصل الاجتماعي)

الجحيم على الأرض.. أمريكي يوثّق حرائق مهولة في كاليفورنيا (فيديو)

حرائق مهولة في كاليفورنيا (موافع التواصل)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)