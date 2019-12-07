بيان لمطلق النار السعودي داخل قاعدة أمريكية يكشف دوافع هجومه

وصف الطالب العسكري السعودي الذي قتل ثلاثة أشخاص داخل قاعدة بحرية أمريكية في فلوريدا، الجمعة، الولايات المتحدة بأنها "دولة شر" قبل تنفيذ هجومه، وفق موقع "سايت".

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موقع مجموعة "سايت" الأمريكية لمراقبة الحركات المسلحة ذكر أن اسم مطلق النار هو محمد الشمراني، موردا أنه نشر بيانا قصيرا على تويتر يقول فيه "أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر".

بيان الشمراني أضاف "أنا لست ضدكم لأنكم فقط من الأمريكيين، أنا لا أكرهكم بسبب حرياتكم، أكرهكم لأنكم كل يوم تدعمون وتمولون وترتكبون جرائم ليس فقط ضد المسلمين بل أيضا ضد الإنسانية".

وقع الهجوم داخل صف في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا الجمعة وأسفر كذلك عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح، بينهم عنصران في الشرطة واجها المهاجم.

"مدينة لنا"

حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس قال إن مطلق النار هو أحد أفراد سلاح الجو السعودي، أرسله بلده لتلقي التدريب.

ديسانتيس أضاف خلال مؤتمر صحفي، "أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الشخص، وهو أجنبي، وعنصر في سلاح الجو السعودي، وكان يتدرب على أرضنا وارتكب هذا".

حاكم فلوريدا أضاف أن الحكومة السعودية "مدينة لنا لأنه واحد من رعاياها".

تستخدم القاعدة في بينساكولا، حيث يتمركز حوالي 16 ألف جندي، من البحرية الأمربكية لبرامج تدريب العسكريين من بلدان حليفة.

يتلقى مئات الجنود السعوديين كل عام تدريبات مع القوات المسلحة الأمريكية.

فرض إغلاق أمني على قاعدة بينساكولا عقب الهجوم (رويترز)

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