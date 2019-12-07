اليمن: اغتيال قيادي بارز في قوات "الحزام الأمني" بعدن

اغتال مسلحون مجهولون، مساء السبت، ضابطًا رفيع المستوى في قوات الحزام الأمني، المدعومة إماراتيا، في محافظة عدن جنوبي اليمن، حسب مصدر أمني.

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قال مصدر، للأناضول، طالبا عدم نشر اسمه، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على العقيد محمد صالح الردفاني، نائب مدير "القوى البشرية" لقوات الحزام الأمني والدعم والإسناد المدعوم إماراتيا، أمام منزله بحي المنصورة في عدن.

أضاف أن مواطنين حاولوا إسعاف "الردفاني" بنقله إلى مستشفى السلام، لكنه فارق الحياة قبل وصوله.

وهذه هي ثالث عملية اغتيال في عدن، بعد أقل من أسبوع على اغتيال ضابطين في البحث الجنائي التابع لشرطة عدن، برصاص مجهولين، فيما نجا مدير دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة الدفاع، العميد مسفر الحارثي، من محاولة اغتيال، الخميس.

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