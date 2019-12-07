العراق: طائرة مسيرة تستهدف منزل مقتدى الصدر بقذيفة هاون

كشف مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، عن تعرض مكان إقامة الأخير في مدينة النجف جنوبي العراق، لقصف من من طائرة مسيرة، من دون وقوع خسائر.

التفاصيل

قال صالح محمد العراقي، في بيان، "تعرضت الحنانة (مكان إقامة الصدر في النجف) إلى قصف من طائرة مسيرة".

العراقي أضاف أن الهجوم يأتي ردا "على الأوامر التي صدرت من سماحته للقبعات الزرق، بحماية الثوار ليلة البارحة في بغداد والنجف سابقا".

مصدر في التيار الصدري قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن قذيفة هاون من طائرة مسيرة سقطت عند الجدار الخارجي لمنزل الصدر، الذي يتواجد حالياً في إيران حسبما أكدت مصادر عدة.

قال ضابط في شرطة النجف، لوكالة الأناضول، طلب عدم ذكر اسمه، إن الهجوم لم يسفر عن خسائر أو أضرار تذكر.

القبعات الزرق

أصحاب "القبعات الزرق"، هي عناصر مدنية غير مسلحة من "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري، تتولى الفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد ومناطق أخرى.

انتشر أصحاب "القبعات الزرق" في ساحة الخلاني والمنطقة المحيطة بها وسط بغداد، عندما اقتحمها مسلحون ملثمون يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع، الجمعة، وفتحوا النار على المحتجين ما أوقع 16 قتيلا، 13 متظاهرا و3 من أفراد الأمن.

جاء الحادث ليكسر هدوءا استمر 6 أيام، حيث لم ترافق الاحتجاجات أعمال العنف منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي، الأحد الماضي.





خلفيات