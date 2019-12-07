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سياسة

الدفاع التركية تدعو إلى سحب "نوبل" من مُنكر إبادة سربرينيتسا

الروائي النمساوي بيتر هاندكه
الروائي النمساوي بيتر هاندكه
7/12/2019

دعت وزارة الدفاع التركية، السبت، إلى سحب جائزة نوبل في الآداب من كاتب نمساوي ينكر الإبادة جماعية التي ارتكبتها القوات الصربية بحق مسلمي سربرينيتسا البوسنوية عام 1995.

جاء ذلك في بيان نشره حساب وزارة الدفاع على "تويتر".

هندكه ينكر وقوع إبادة جماعية بحق مسلمي سربرينيتسا
  • دعا البيان "الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم"، الجهة المانحة لجوائز "نوبل"، إلى التراجع عن خطأها التاريخي، وسحب الجائزة من الكاتب بيتر هاندكه.
  • أضاف: "ندين بأشد العبارات" منح جائزة نوبل في الآداب لعام 2019 إلى بيتر هندكه "أكبر داعم لسلوبودان ميلوشيفيتش (القائد الصربي)، ومنكر الإبادة الجماعية" بحق مسلمي سربرينيتسا.
  • سبق للكاتب النمساوي أن زعم أن "البوسنويين قتلوا أنفسهم ورموا التهمة على الصرب"، مضيفا أنه لا يؤمن إطلاقا بأن الصرب ارتكبوا مذبحة بحق البوسنويين في سربرينيتسا.
  • زار هاندكه، سلوبودان ميلوشيفيتش، الذي كان يُحاكم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وشارك لاحقا في جنازته بعد وفاته في 2006.

ومنحت "الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم" جائزة نوبل في الآداب إلى هاندكه في 10 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

سيدة بوسنوية تنتظر دفن رفات أحد أقاربها من ضحايا مجزرة سربرينيتسا
مجزرة سريبرينيتسا
  • تعد "مجزرة سربرينيتسا" أكبر مأساة إنسانية وقعت في أوربا عقب الحرب العالمية الثانية (1939-1945)؛ نظرا لكم العنف والمجازر والدمار الذي تخللها.
  • في 11 من يوليو/تموز 1995، لجأ مدنيون بوسنيون من سربرينيتسا إلى حماية الجنود الهولنديين، بعدما احتلت القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش المدينة، غير أنّ القوات الهولندية، التي كانت مشاركة ضمن قوات أممية، أعادت تسليمهم للقوات الصربية.
  • قضى في تلك المجزرة أكثر من 8 آلاف بوسنوي من الرجال والفتيان من أبناء المدينة الصغيرة، تراوحت أعمارهم بين 7 أعوام و70 عاما.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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