استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان في قطر

انضمت الولايات المتحدة مجددا لمحادثات مع حركة طالبان اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة، بعد إلغائها بشكل مفاجئ من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

واستأنفت واشنطن محادثاتها مع طالبان وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمريكي، وذلك بعد أشهر من تعليق ترمب الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر أمريكية قولها إن الولايات المتحدة انضمت مجددا لمحادثات مع حركة طالبان في الدوحة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال زيارته أفغانستان-29 من نوفمبر

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قال المصدر المطلع على المفاوضات "انضمت الولايات المتحدة مجدداً للمحادثات اليوم في الدوحة، ستركز النقاشات على خفض العنف وهو ما يؤدي إلى مفاوضات أفغانية داخلية ووقف لإطلاق النار".

يأتي ذلك بعد أن قام المبعوث الأمريكي الخاص، زلماي خليل زاده بزيارة استمرت يومين إلى كابل، حيث عقد محادثات مع مسؤولين كبار بالحكومة الأفغانية وسياسيين بارزين، من بينهم الرئيس السابق، حامد كرزاي.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء، إن خليل زاده "سينضم مرة أخرى إلى المحادثات مع طالبان في الدوحة لبحث خطوات يمكن أن تؤدي إلى مفاوضات أفغانية داخلية وتسوية سلمية للصراع الدائر في البلاد".

كان مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية، كشف لقناة (الحرة) الأمريكية مطلع الشهر الجاري، دون ذكر اسمه، أن الولايات المتحدة "متفائلة بحذر" فيما يتعلق بالمفاوضات مع طالبان.

أضاف المسؤول أن المبعوث الأمريكي والقيادة الأفغانية سيناقشان أفضل السبل لدعم الجهود المعجلة لدفع جميع الأطراف إلى المفاوضات بين الأفغان.

المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل ( يسار) كابل- 5 من ديسمبر

استئناف المفاوضات

بدت الولايات المتحدة وطالبان في سبتمبر/أيلول على وشك التوقيع على اتفاق كانت ستبدأ واشنطن بموجبه سحب آلاف الجنود مقابل ضمانات أمنية.

كان من المتوقع أن يمهد الاتفاق لإجراء مفاوضات مباشرة بين طالبان والحكومة الأفغانية وهو ما كان سيفسح المجال أمام التوصل إلى اتفاق سلام يضع حداً للحرب المستمرة منذ 18 عاما.

لكن في الشهر ذاته، أعلن ترمب أن المحادثات باتت في حكم "الميتة" وألغى دعوة لطالبان لإجراء محادثات سرية في كامب ديفيد في أعقاب مقتل جندي أمريكي في أفغانستان.

لكن وخلال زيارة مفاجئة أجراها إلى قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان الأسبوع الماضي، قال ترمب إن طالبان "ترغب بالتوصل إلى اتفاق".

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