أردوغان: الاتفاقية بين تركيا وليبيا أفسدت اللعبة التي تحاك في المنطقة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العمل جارٍ على تدشين خط بحري بين تركيا وليبيا، وأن نص الاتفاق المبرم بين البلدين تم إرساله إلى الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي السبت، خلال اجتماع فرعي لحزب العدالة والتنمية، في مدينة إسطنبول.

أبرز تصريحات أردوغان

تم توقيع نص المذكرة بين تركيا وليبيا، وصادق برلماننا بشكل خاص على الاتفاق المتعلق بتعيين حدود مناطق الصلاحية البحرية.

أنا أيضًا صادقت عليها (المذكرة) وبذلك تم إرسالها إلى الأمم المتحدة.

نقوم ببناء خط بحري رائع بين تركيا وليبيا والحمد لله.

الاتفاقية بين تركيا وليبيا أفسدت اللعبة التي تحاك في المنطقة.

من جهة يتم إفساد اللعبة، ومن جهة أخرى هناك اجتماعات تجري بين اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية ومصر، وإسرائيل في بعض الأحيان.

قرار اليونان طرد السفير الليبي يمثل إدارة دولة مبنية على جهل في لغة السياسة، و(مبنية) على الفضائح.

تركيا تواصل موقفها الحازم بشأن الاتفاق ليبيا.

يتم إنشاء خط ملفت وجميل بين تركيا وليبيا، ولتركيا في هذا الخط ومحيطه وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة حقوق بصفتها دولة ضامنة.

تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها، وأنها لم تشتر سفن التنقيب والمسح السيزمي عبثًا.

سفن التنقيب والمسح التركية تواصل أعمالها في البحر المتوسط رفقة السفن الحربية، وفي بعض الأحيان رفقة المقاتلات والمروحيات.

تركيا ستستخدم حقوقها النابعة من القانون البحري الدولي والقانون الدولي في البحر المتوسط حتى النهاية.

نواصل أعمالنا في المتوسط عبر سفن التنقيب وسنستمر في البحث.

الاتفاقية التركية الليبية