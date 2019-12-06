نفذه طالب سعودي: قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية أمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن الملك سلمان اتصل به وعبّر له عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء الهجوم.

ترمب: الملك قال إن الشعب السعودي غاضب للغاية من الأعمال الوحشية التي قام بها مطلق النار، وأن هذا الشخص لا يمثل بأي شكل من الأشكال مشاعر الشعب السعودي الذي يحب الشعب الأمريكي.