لبنان: الحريري يطلب المساعدة وفرنسا تدعو لحشد الدعم

تظاهر العشرات في شمال وجنوب لبنان، اليوم الجمعة، أمام عدد من المؤسسات الحكومية، في إطار الاحتجاجات المتواصلة ضد النخبة السياسية منذ 17 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة الأناضول، أن متظاهرين قطعوا طرقا فرعية ورئيسية في مدينة طرابلس (شمال) إلا أن عناصر الجيش والقوى الأمنية عمدت إلى فتحها من جديد.

وقالت الوكالة إن الحركة في المدينة، طبيعية حيث فتحت المدارس والمعاهد أبوابها كما فتحت المصارف رغم تجمهر عشرات المتظاهرين أمام المداخل الخارجية لبعض المؤسسات التربوية والحكومية.

احتجاجات واعتصامات

في مدينة حلبا (أقصى الشمال) طاف عدد من المحتجين أمام الدوائر والمؤسسات الرسمية، منها مصلحة المياه ومؤسسة كهرباء لبنان، ونجحوا في إقفالها، وأطلقوا شعارات مطلبية ومؤيدة للحراك الشعبي.

ردد المحتجون هتافات" ثورة، ثورة" وطالبوا بحكومة مستقلة تحارب الفساد وتعيد الأموال المنهوبة.

في البقاع، أغلق المعتصمون مدخل مبنى سراي (مؤسسة حكومية) مدينة زحلة بعلم كبير، وقالوا إن الهدف هو التأكيد على رفض تشكيل حكومة تكنو-سياسية، مشدّدين على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ الوضع الاقتصادي.

اعتصم في الجنوب اللبناني وتحديدًا في منطقة النبطية، عدد من المحتجين أمام مصلحة تسجيل السيارات والآليات في المدينة (تابعة للدولة) للمطالبة بمحاسبة ناهبي المال العام.

أغلق محتجون في مدينة صيدا (جنوب) أطلقوا على أنفسهم "الجناح الثوري لصيدا تنتفض" مؤسسة المياه في المدينة بالسلاسل، وذلك ردا على قطع المؤسسة للمياه في عدد من الأبنية والمنازل بصيدا للتأخر في دفع الفواتير.

في وقت سابق، حدد الرئيس ميشال عون، الإثنين، موعدا للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد، وبات رجل الأعمال سمير الخطيب، المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء.

متظاهرون يحملون الأعلام خلال مظاهرة في مدينة صور جنوبي لبنان

لبنان يطلب المساعدة