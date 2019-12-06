قطر: مباحثات مع السعودية نأمل أن تثمر عن نتائج إيجابية

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن ثمة محادثات تجري مع السعودية ونأمل أن تثمر عن نتائج إيجابية.

وأضاف وزير الخارجية خلال لقاء في منتدى "حوار المتوسط" بالعاصمة الإيطالية روما إن الحديث لم يعد يدور حاليا بشأن المطالب الثلاثة عشر التعجيزية التي أعلنتها الدول الخليجية الثلاث ومعها مصر في يونيو/حزيران 2017 لدى إعلانها فرض حصار على قطر.

أبرز تصريحات وزير الخارجية القطري