قطر: مباحثات مع السعودية نأمل أن تثمر عن نتائج إيجابية

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن ثمة محادثات تجري مع السعودية ونأمل أن تثمر عن نتائج إيجابية.
وأضاف وزير الخارجية خلال لقاء في منتدى "حوار المتوسط" بالعاصمة الإيطالية روما إن الحديث لم يعد يدور حاليا بشأن المطالب الثلاثة عشر التعجيزية التي أعلنتها الدول الخليجية الثلاث ومعها مصر في يونيو/حزيران 2017 لدى إعلانها فرض حصار على قطر.
أبرز تصريحات وزير الخارجية القطري
- هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية ونأمل أن تثمر عن نتائج إيجابية.
- انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقات.
- لم يعد الحديث يدور عن المطالب الـ 13 التعجيزية والمفاوضات تبتعد عن ذلك.
- لدينا سياستنا المستقلة وشؤوننا الداخلية لن تكون محل تفاوض مع أي طرف.
- لم ندعم الإسلام السياسي ولا حركة الإخوان المسلمين لكن دعمنا كان للشعوب وليس للأحزاب السياسية.
- دعمنا لمصر لم ينقطع حتى بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
- الإخوان المسلمون ليس لهم وجود رسمي في قطر.
- أعتقد أنه لا توجد أمثلة شبيهة لحجم الحريات التي تتمتع بها قطر.
- قطر لا توجد بها مشاكل كبيرة، ومع هذا فإن قناة الجزيرة تسلط الضوء على المشاكل التي تعانيها قطر.
- باب الانتقاد مفتوح أمام قناة الجزيرة والجميع.
- المنظمات الدولية تعقد مؤتمراتها في الدوحة وتنتقد بعض الأوضاع لدينا وليس لدينا مانع من ذلك.
- قطر مع المطالب الشرعية للشعوب ومستمرون في تقديم النصيحة للحكومات.
- ندعم مساهمة الشعوب في اتخاذ القرار وهذا سيحدث عندنا في مجلس الشورى المنتخب.
- قطر على الطريق واعتقد أن اقتصادنا في تطور مستمر ونعمل على الانفتاح أكثر بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.