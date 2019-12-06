البث الحي
سياسة

قطر: مباحثات مع السعودية نأمل أن تثمر عن نتائج إيجابية

وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
6/12/2019

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن ثمة محادثات تجري مع السعودية ونأمل أن تثمر عن نتائج إيجابية.

وأضاف وزير الخارجية خلال لقاء في منتدى "حوار المتوسط" بالعاصمة الإيطالية روما إن الحديث لم يعد يدور حاليا بشأن المطالب الثلاثة عشر التعجيزية التي أعلنتها الدول الخليجية الثلاث ومعها مصر في يونيو/حزيران 2017 لدى إعلانها فرض حصار على قطر.

أبرز تصريحات وزير الخارجية القطري
  • هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية ونأمل أن تثمر عن نتائج إيجابية.
  • انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقات.
  • لم يعد الحديث يدور عن المطالب الـ 13 التعجيزية والمفاوضات تبتعد عن ذلك.
  • لدينا سياستنا المستقلة وشؤوننا الداخلية لن تكون محل تفاوض مع أي طرف.
  • لم ندعم الإسلام السياسي ولا حركة الإخوان المسلمين لكن دعمنا كان للشعوب وليس للأحزاب السياسية.
  • دعمنا لمصر لم ينقطع حتى بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
  • الإخوان المسلمون ليس لهم وجود رسمي في قطر.
  • أعتقد أنه لا توجد أمثلة شبيهة لحجم الحريات التي تتمتع بها قطر.
  • قطر لا توجد بها مشاكل كبيرة، ومع هذا فإن قناة الجزيرة تسلط الضوء على المشاكل التي تعانيها قطر.
  • باب الانتقاد مفتوح أمام قناة الجزيرة والجميع.
  • المنظمات الدولية تعقد مؤتمراتها في الدوحة وتنتقد بعض الأوضاع لدينا وليس لدينا مانع من ذلك.
  • قطر مع المطالب الشرعية للشعوب ومستمرون في تقديم النصيحة للحكومات.
  • ندعم مساهمة الشعوب في اتخاذ القرار وهذا سيحدث عندنا في مجلس الشورى المنتخب.
  • قطر على الطريق واعتقد أن اقتصادنا في تطور مستمر ونعمل على الانفتاح أكثر بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

الغارديان: انتهاكات حقوق الإنسان وقتل خاشقجي وحرب اليمن تعزل السعودية

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

قلق أممي جراء اعتقال قيادات منظمة حقوقية في مصر

قلق أممي جراء قيام السلطات المصرية باعتقال 3 قيادات بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (التواصل الاجتماعي)

الجحيم على الأرض.. أمريكي يوثّق حرائق مهولة في كاليفورنيا (فيديو)

حرائق مهولة في كاليفورنيا (موافع التواصل)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

رغم تطويرها في وقت قياسي.. رسالة طمأنة من فاوتشي بشأن لقاحات كورونا

د. أنتوني فاوتشي: يبدو أن الفيروس يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى (رويترز)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)