قتلى في هجوم مسلحين على المتظاهرين وسط بغداد

قتل ثمانية متظاهرين على الأقل مساء الجمعة في بغداد وأصيب عشرات آخرون بعد مهاجمتهم من قبل مسلحين مجهولين سيطروا على مبنى يحتله المتظاهرون منذ أسابيع، حسب مصادر أمنية وطبية.

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يأتي الهجوم بعدما أعرب المتظاهرون عن قلقهم حيال أعمال عنف أمس الخميس، إثر نزول مؤيدين لفصائل موالية لإيران بمسيرة إلى ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات في وسط العاصمة، في استعراض قوة.

وقتل 430 شخصًا في أنحاء العراق جرّاء الحملة الأمنية التي شنتها السلطات ضد المتظاهرين في إطار الاحتجاجات التي دفعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاستقالة.

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