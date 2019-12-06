شاهد: أردوغان يتلو القرآن أثناء افتتاحه مسجدا في بريطانيا

حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، الافتتاح الرسمي لمسجد في مدينة كامبريدج البريطانية، شمال العاصمة لندن.

ويعد المسجد المركزي في ميل رود، والذي بلغت تكلفة إنشائه 23 مليون جنيه استرليني ويتسع لنحو 1000 مصل، "أول مسجد صديق للبيئة في أوربا"، حسب هيئة الإذاعة البريطانية.

وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأردوغان وهو يتلو آيات من القرآن الكريم داخل المسجد.

وكان أردوغان في بريطانيا هذا الأسبوع لحضور اجتماع قادة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

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شارك في مراسم الافتتاح المغني البريطاني الشهير، يوسف إسلام، ورئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش.

خلال كلمته أعرب يوسف إسلام، عن أمله بأن يوفر المسجد مساحة لمناقشات بين رجال الدين.

أشار إسلام إلى أن المسجد هو أول مسجد يشيد في أوربا بما يراعي شروط الحفاظ على البيئة.

وأوضح إسلام أن مسجد كامبريدج، وجهة لكل من يرغب عبادة الله "بعيدا عن التطرف والجهل".

إسلام أضاف "في الوقت نفسه أشكر الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر في تقديم دعمه إلينا، وجميع من ساهم بسخاء في جميع أنحاء العالم".



تصريحات أردوغان خلال افتتاح المسجد

لا يمكن ربط الإسلام، دين السلام، بالإرهاب، وأطالب من يفعل ذلك بالتوقف عن هذا الأمر.

لا يمكن بأي حال أن يكون المسلم إرهابيا، واستخدام البعض مصطلح "الإرهاب الإسلامي" أمر غير مقبول.

بريطانيا مهد الديمقراطية ولكنها تشهد اليوم تمييزا عنصريا وتعاني من الإرهاب، وهناك استهداف للمسلمين من المتطرفين.

الهجمات التي تستهدف المساجد ودور العبادة بلغت مستويات لا يمكن أن يستوعبها عقل.

مسجد "كامبريدج" سيكون بمثابة رد قوي على مشاعر الكراهية تجاه الإسلام.

المساجد تجمعنا وتبيض قلوبنا التي تسود بالأعمال اليومية، فتحت هذه القباب لا فرق بين الغني والفقير، والتركي والآسيوي والأفريقي والعربي.

يجب أن نعود أطفالنا على زيارة المساجد، ونحثهم على العبادة.





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