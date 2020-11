حمدوك: تقدم باتجاه شطب السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب

تحدث رئيس الحكومة السودانية الانتقالية عبد الله حمدوك، في ختام زيارة تاريخية لواشنطن عن تقدم باتجاه شطب السودان من اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.

ولا تزال واشنطن تصنف السودان دولة راعية للإرهاب، وهو ما تقول الحكومة الجديدة إنه يعوق الاستثمار الأجنبي.

وتمثل مسألة شطب السودان من اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب، أولوية بالنسبة إلى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الذي يعتبر أول زعيم سوداني يزور واشنطن منذ 1985.

I was pleased to meet today with @SudanPMHamdok. We discussed recent developments in #Sudan, incl. the abolition of the discriminatory Public Order Law. The US is proud to support Sudan’s civilian-led transitional govt as it promotes a more tolerant & open society. pic.twitter.com/sKuaswabDr

— Ambassador Sam Brownback (@IRF_Ambassador) December 4, 2019