تضارب حول عزم واشنطن إرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط

قال مسؤول أمريكي طلب عدم كشف هويته، الخميس، لوكالة "فرانس برس إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يعتزم إرسال 5 إلى 7 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران.

ولم يحدد المسؤول أين أو متى يمكن نشر تلك القوات، لكنه أشار إلى أن إرسالها سيكون ردا على هجمات جماعات مرتبطة بإيران ضد مصالح أمريكية خلال الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي نفى فيه ترمب عزم الولايات المتحدة إرسال الجنود.

The story today that we are sending 12,000 troops to Saudi Arabia is false or, to put it more accurately, Fake News!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2019