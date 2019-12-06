"بلطجة دبلوماسية" رد ليبيا على طرد سفيرها إلى اليونان

وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، الجمعة، قرار اليونان طرد سفير طرابلس إلى أثينا، بأنه "بلطجة دبلوماسية".

جاء ذلك في تدوينة نشرها "المشري" عبر فيسبوك، عقب إمهال الخارجية اليونانية للسفير الليبي 72 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية مذكرة التفاهم مع تركيا لتحديد مناطق النفوذ البحرية.

غير مقبول

في وقت سابق الجمعة، أكدت وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، أن قرار اليونان بطرد السفير لدى أثينا، "أمر غير مقبول".

قال سيالة في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار "ليس لليونان في ليبيا أي تمثيل دبلوماسي، ولو كان موجودا فسنقوم بطرد سفيرهم بالمثل".

أشار سيالة إلى أن قرار طرد السفير "يخص اليونان، وسنحتفظ بحقنا في إبرام التفاهمات مع من نريد".

أكد سيالة أن "لليونان حق اللجوء إلى القضاء الدولي في حال اعتراضها على مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع أنقرة".

قال إن اليونان "ماطلت في التفاهم معنا بخصوص ترسيم الحدود البحرية منذ عام 2004".

إدانة تركية

أدان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، قرار اليونان طرد السفير الليبي لدى أثينا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من "منتدى الحوار المتوسطي 2019″، في العاصمة الإيطالية روما.

وقال تشاووش أوغلو:

هذا الإجراء يظهر الوجه الحقيقي لأثينا.

لا يمكن قبول طرد اليونان للسفير الليبي، وطرابلس لن ترضخ لهذا التهديد.

حقا ما فعلوه خطأ فادح ولا علاقة له باللياقة الدبلوماسية.

عبر اتصال هاتفي، خيروا ليبيا بين طرد سفيرها أو إرسال الوثيقة لهم حالا (نص مذكرة التفاهم المبرمة مع تركيا). ربما تشهد ليبيا مشاكل في الداخل والخارج إلا أن هذه الأمة الشامخة لا تنحني لمثل هذا التهديد.

لو طلبوا بنود المذكرة بشكل لائق لكانت تركيا وليبيا زودتهم بها.

ليبيا دول مستقلة ذات سيادة.

الاتفاق الليبي التركي