البث الحي
سياسة

"بلطجة دبلوماسية" رد ليبيا على طرد سفيرها إلى اليونان

خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
6/12/2019

وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، الجمعة، قرار اليونان طرد سفير طرابلس إلى أثينا، بأنه "بلطجة دبلوماسية".

جاء ذلك في تدوينة نشرها "المشري" عبر فيسبوك، عقب إمهال الخارجية اليونانية للسفير الليبي 72 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية مذكرة التفاهم مع تركيا لتحديد مناطق النفوذ البحرية.

غير مقبول
  • في وقت سابق الجمعة، أكدت وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، أن قرار اليونان بطرد السفير لدى أثينا، "أمر غير مقبول".
  • قال سيالة في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار "ليس لليونان في ليبيا أي تمثيل دبلوماسي، ولو كان موجودا فسنقوم بطرد سفيرهم بالمثل".
  • أشار سيالة إلى أن قرار طرد السفير "يخص اليونان، وسنحتفظ بحقنا في إبرام التفاهمات مع من نريد".
  • أكد سيالة أن "لليونان حق اللجوء إلى القضاء الدولي في حال اعتراضها على مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع أنقرة".
  • قال إن اليونان "ماطلت في التفاهم معنا بخصوص ترسيم الحدود البحرية منذ عام 2004".
إدانة تركية

أدان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، قرار اليونان طرد السفير الليبي لدى أثينا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من "منتدى الحوار المتوسطي 2019″، في العاصمة الإيطالية روما.

وقال تشاووش أوغلو:
  • هذا الإجراء يظهر الوجه الحقيقي لأثينا.
  • لا يمكن قبول طرد اليونان للسفير الليبي، وطرابلس لن ترضخ لهذا التهديد.
  • حقا ما فعلوه خطأ فادح ولا علاقة له باللياقة الدبلوماسية.
  • عبر اتصال هاتفي، خيروا ليبيا بين طرد سفيرها أو إرسال الوثيقة لهم حالا (نص مذكرة التفاهم المبرمة مع تركيا). ربما تشهد ليبيا مشاكل في الداخل والخارج إلا أن هذه الأمة الشامخة لا تنحني لمثل هذا التهديد.
  • لو طلبوا بنود المذكرة بشكل لائق لكانت تركيا وليبيا زودتهم بها.
  • ليبيا دول مستقلة ذات سيادة.
الاتفاق الليبي التركي
  • في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي فائز السراج.
  • تتعلق المذكرتين، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية في المتوسط، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

الغارديان: انتهاكات حقوق الإنسان وقتل خاشقجي وحرب اليمن تعزل السعودية

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

قلق أممي جراء اعتقال قيادات منظمة حقوقية في مصر

قلق أممي جراء قيام السلطات المصرية باعتقال 3 قيادات بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (التواصل الاجتماعي)

الجحيم على الأرض.. أمريكي يوثّق حرائق مهولة في كاليفورنيا (فيديو)

حرائق مهولة في كاليفورنيا (موافع التواصل)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

رغم تطويرها في وقت قياسي.. رسالة طمأنة من فاوتشي بشأن لقاحات كورونا

د. أنتوني فاوتشي: يبدو أن الفيروس يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى (رويترز)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)