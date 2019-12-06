"بكل تأكيد" حمدوك يعلن نيته إعادة الجنود السودانيين من اليمن

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، نيته إعادة الجنود السودانيين المشاركين في حرب اليمن ضد جماعة "الحوثي".

جاء ذلك في مقابلة أجراها مع مركز أبحاث "أتلانتيك كاونسل" الأمريكي، قال فيها إن تواجد قوات سودانية في اليمن هو "إرث تركه النظام السابق" في إشارة إلى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

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في معرض رده على سؤال حول مدى اطلاعه على الدور العسكري للسودان في اليمن، قال حمدوك "عندما يتعلق الأمر باليمن أو أي أماكن أخرى، هذا إرث متروك".

أضاف حمدوك أن "الصراع في اليمن ليس له حل عسكري؛ سواء من طرفنا أو من أي طرف آخر في العالم، ويجب حله عبر الوسائل السياسية".

رئيس الوزراء السوداني قال إن بلاده ستساعد الأشقاء في اليمن وستلعب دورها مع البقية (لم يحددها) لمساعدتهم في حل الصراع.

أوضح حمدوك أن عدد ما تبقى من جنود بلاده في اليمن ليس بالكثير، مقدرًا أنهم نحو 5 آلاف جندي سوداني بعد الدفعة الأخيرة الذي عادت إلى البلاد. وتابع أن هذا من الإرث المتروك من النظام السابق.

لدى سؤاله فيما إذا سيكون بمقدوره إعادة الجنود السودانيين من الحرب في اليمن، أجاب حمدوك "بكل تأكيد"، من دون ذكر زمن محدد.

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