بشأن الحظر الجوي: قطر ترد على مزاعم دول الحصار أمام محكمة العدل الدولية

قدمت دولة قطر مرافعتها الختامية أمام محكمة العدل الدولية بشأن استئناف دول الحصار الدفع بعدم اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في شكوى الحظر الجوي.

وكانت دول الحصار قد استأنفت قرار منظمة الطيران المدني بالنظر في النزاع بين قطر ودول الحصار على خلفية الحظر الجوي الذي تفرضه هذه الدول على الدوحة منذ صيف العام 2017.

وتريد دول الحصار من المحكمة إعلان عدم اختصاص منظمة إيكاو للطيران المدني في الفصل في حصارها الجوي على قطر، بحجة أن القضية لا علاقة لها بالطيران المدني، وأن القضية يجب أن تحل في إطار اتفاق الرياض.

وكانت قطر قدمت شكوى أمام إيكاو، وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، عرضت فيها بالتفصيل جميع الانتهاكات التي قامت بها الدول الأربع بخصوص الحظر الجوي، وطالبت بإنهائه.

وقررت محكمة العدل الدولية في ختام الجلسة انتهاء جلسات المرافعات الشفهية وقالت إنها ستخطر طرفي النزاع بموعد صدور الحكم.

محكمة العدل الدولية خلال نظر القضية

أبرز ما ذكرته المرافعة القطرية أمام المحكمة