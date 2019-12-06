اليونان تطرد سفير ليبيا بسبب اتفاق مع تركيا

قالت اليونان، الجمعة، إنها قررت طرد السفير الليبي تعبيرا عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية.

التفاصيل

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس قال في إفادة صحفية إن السفير الليبي محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد. ووصف دندياس الاتفاق الليبي التركي بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي".

دندياس أضاف أن هذه الخطوة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا. وطلبت اليونان من ليبيا تفاصيل بشأن الاتفاق الأسبوع الماضي.

دندياس قال "نص الاتفاقية يحمل توقيع وزير الخارجية الليبي. إنه نفس الشخص الذي أكد للجانب اليوناني عكس ذلك في سبتمبر".

طرد السفير هو أحدث منعطف في علاقات دول حوض البحر المتوسط التي تتسابق للسيطرة على موارد النفط والغاز غير المكتشفة في المنطقة.

أبرمت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية واتفاقية لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري في خطوة قالت تركيا إنها تحمي حقوقها.

ردت اليونان على الفور ووصفت الاتفاقية بأنها غير منطقية لأنها تتجاهل وجود جزيرة كريت بين ساحلي ليبيا وتركيا.

دندياس قال "الإحداثيات الجغرافية لهذه المحاولة لترسيم الحدود البحرية تؤكد أن هذا الاتفاق انتهاك سافر لقانون الأمم المتحدة للبحار وللحقوق السيادية لليونان والبلدان الأخرى".

أردوغان وقع مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليا

خلفيات