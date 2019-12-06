"الفجر العظيم" الآلاف يصلّون الفجر في المسجد الإبراهيمي لتأكيد هويته [فيديو]

أدى آلاف الفلسطينيين، صلاة فجر الجمعة، في المسجد الإبراهيمي، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تهدف لحماية المسجد من خطر التهويد.

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أطلق نشطاء فلسطينيون، حملة بعنوان "الفجر العظيم"، يقولون إنها تأكيد على إسلامية المسجد، وحمايته من الأطماع الإسرائيلية.

امتلأ المسجد بالمصلين، الذين رددوا التكبيرات والشعارات الدينية قبل وبعد الصلاة.

مهند الجعبري، أحد القائمين على الفعالية قالت في تصريحات لوكالة الأناضول "إنها محاولة للحفاظ على المسجد الإبراهيمي من عمليات التهويد المستمرة، والاقتحامات والتي كان أبرزها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمحيط المسجد في سبتمبر/ أيلول الماضي".





تهدف الحملة لاستقطاب عشرات آلاف المواطنين للصلاة في المسجد الإبراهيمي في كافة الأوقات، وخاصة صلاة الفجر.

الجعبري أشاد بالاستجابة للحملة، فقد صلى الفجر الجمعة الماضية في المسجد الإبراهيمي نحو 15ألفا، على حد قوله.





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