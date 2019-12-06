العراق: السيستاني يدعو إلى اختيار رئيس حكومة من دون "تدخل خارجي"

شدد المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، على اختيار رئيس الحكومة الجديدة بعيداً عن أي تدخل خارجي وذلك بعد استقالة عادل عبد المهدي الأسبوع الماضي.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي "نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع إليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي".

وحث السيستاني الزعماء السياسيين على نبذ السياسات الحزبية في اختيار رئيس الوزراء الجديد قائلا إنه لن يكون له أي دور في جهود اختيار خليفة لعبد المهدي.

أبرز ما جاء في خطبة السيستاني

الحراك الشعبي إذا اتسع مداه وشمل مختلف الفئات يكون وسيلة فاعلة للضغط على من بيدهم السلطة لإفساح المجال لإجراء إصلاحات حقيقية في إدارة البلد.

ضرورة المحافظة على سلمية المظاهرات وخلوها من أعمال العنف والتخريب، وهي مسؤولية تضامنية يتحملها الجميع، وعلى القوات الأمنية أن تحمي المتظاهرين السلميين.

يجب على المتظاهرين بألا يسمحوا "للمخربين" بأن يندسوا في صفوفهم ويعتدوا على قوى الأمن أو على الممتلكات العامة أو الخاصة ويتسببوا في الإضرار بمصالح المواطنين.

ندين كل ما وقع خلال الأيام السابقة من سفك للدماء البريئة والإضرار بالممتلكات الخاصة والمؤسسات العامة، وندعو المتضررين إلى سلوك السبل القانونية في المطالبة بحقوقهم.

نحذر من الذين يتربصون بالبلد ويسعون لاستغلال الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح لتحقيق أهداف معينة تنال من المصالح العليا للشعب العراقي ولا تنسجم مع قيمه الأصيلة.

المرجعية الدينية هي لجميع العراقيين بلا اختلاف، وتعمل على تأمين مصالحهم العامة ما وسعها ذلك، ولا ينبغي أن يستخدم عنوانها من قبل أي من المجاميع المشاركة في التظاهرات المطالبة بالإصلاح لئلا تحسب على جمعٍ دون جمع.

محتجون عراقيون يحملون صور ضحايا الاحتجاجات-بغداد 4 من ديسمبر

المرجعية والاحتجاجات