الحكومة اليمنية تتهم الانتقالي الجنوبي بالتصعيد وعرقلة اتفاق الرياض

اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، الجمعة، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بالتصعيد وعرقلة اتفاق الرياض.

وفي تصريح نشرته وكالة (سبأ) اليمنية الرسمية، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، على الالتزام الثابت والصارم باتفاق الرياض، وتنفيذ كافة بنوده وفق الآلية المحددة.

ونفى بادي بشدة وجود أية عملية حشد عسكري نحو العاصمة المؤقتة عدن كما جاء في بيان للمجلس الانتقالي.

تنسيق مع قيادة التحالف

شدد بادي على أن تحرك القوات التي قدمت إلى محافظة أبين باتجاه عدن هي سرية تابعة للواء الأول حماية رئاسية الذي نص الاتفاق على عودته بالكامل إلى عدن، موضحا أن السرية المكلفة بالنزول تحركت بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي وفق بنود اتفاق الرياض.

اتهم بادي المليشيات التابعة للمجلس الانتقالي باعتراض هذه القوة قبل وصولها إلى منطقة شقرة بمحافظة أبين وفتح النار عليها، ما أدى إلى وقوع اشتباكات نتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى.

أكد بادي أنه ليس من حق الانتقالي أن يعترض القوات أو يطلق النار عليها، محملا إياه مسؤولية التصعيد ومحاولة عرقلة اتفاق الرياض من خلال هذه الممارسات غير المسؤولة، التي تعكس نوايا مبيتة لعرقلة تنفيذ الاتفاق.

كان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، اتهم مساء الخميس الحكومة اليمنية، بمحاولة الخروج عن نص اتفاق الرياض، والعمل على الحشد المستمر باتجاه الجنوب.

مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

اتفاق الرياض