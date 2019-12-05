البث الحي
سياسة|مصر

مصريون يتعجبون من تفاعل وزير الآثار مع طفل يبيع الجوارب (فيديو)

5/12/2019

تفاعل مصريون مع مقطع فيديو نشرته وزارة الآثار عبر صفحتها على فيسبوك لوزير الآثار خالد العناني، وهو يستقبل طفلا يبيع الجوارب، بعد تداول فيديو له يتحدث فيه عن أحلامه.

وعبر الطفل علي الدين (11 عامًا)، عن حلمه بأن يكون عالم آثار، كما تحدث عن عمله بالتوازي مع دراسته، ليعيل أسرته البسيطة.

وظهر الوزير في الفيديو، يعطي الطفلَ بطاقة تتيح له ولأخيه زيارة المتاحف والأماكن الأثرية في مصر، وذلك "للتعرف بصورة أعمق إلى تراث بلاده وآثار ها"، حسب صفحة الوزارة.

عبر المتفاعلون مع الفيديو عن شكرهم للوزير على الخطوة، لكنهم أشاروا إلى إن الطفل يحتاج للدعم المادي لتغيير حياته أكثر من حاجته لزيارة أماكن أثرية، بالإضافة لحاجته للاستفادة من التعليم المجاني، وتدريس أفضل لتحقيق حلمه.

وكان الطفل قد ظهر في مقطع متداول عبر فيه عن حاجته لـ "كشك" لبيع بضاعته من الجوارب، وهاتف ليستطيع زبائنه التواصل معه بسهولة، حتى يستطيع دفع ثمن الدروس الخاصة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

الغارديان: انتهاكات حقوق الإنسان وقتل خاشقجي وحرب اليمن تعزل السعودية

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

قلق أممي جراء اعتقال قيادات منظمة حقوقية في مصر

قلق أممي جراء قيام السلطات المصرية باعتقال 3 قيادات بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (التواصل الاجتماعي)

الجحيم على الأرض.. أمريكي يوثّق حرائق مهولة في كاليفورنيا (فيديو)

حرائق مهولة في كاليفورنيا (موافع التواصل)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)