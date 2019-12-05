للمرة الثانية.. تحطم مقاتلة "ميغ 29" روسية في مصر

تحطمت مقاتلة روسية الصنع من طراز "ميغ 29″، الخميس، خلال "طلعة تدريبية" في مصر، وفق المتحدث العسكري المصري.

سقوط المقاتلة في طلعة تدريبية

المتحدث العسكري المصري قال عبر حسابه في فيسبوك إن مقاتلة من طراز "ميغ-29" روسية الصنع في مصر سقطت خلال طلعة تدريبية الخميس، فيما تمكن الطيار من القفز بالمظلة والخروج منها.

نقلت صحيفة "فيدوموستي" الروسية المحلية عن مسؤولين اثنين في الصناعات الدفاعية الروسية (لم تسمهما)، أن سبب الحادث "قد يكون ناجما عن أعطال فنية في نظام مراقبة المقاتلة أو إجراءات تجريبية غير صحيحة".

أشارت إلى أن "أسباب الحادث ستحددها لجنة خاصة من القوات الجوية المصرية، وسيرسل الجانب الروسي قريبا أخصائيين إلى القاهرة للمساعدة في التحقيق".





تحطم سابق للطائرة

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 سقطت مقاتلة روسية من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية المصرية، خلال تنفيذها طلعة تدريبية في مصر "نتيجة حدوث خلل فني بأدوات التحكم بالطائرة"، وفق إعلام روسي.

شركة "يونايتد إيركرافت كورب" (UAC) أكدت حقيقة الحادث، وقالت إن الخبراء الفنيين سوف يتوجهون إلى مصر للمساعدة في التحقيق في الحادث. ولم يتم الإبلاغ عن نتائج هذا التحقيق رسميًا.

وفي يونيو/ حزيران 2017، في معرض "لوبورجيه" للطيران، قال رئيس شركة "روزوبونيكسبورت"، ألكسندر ميخيف، لوكالة "إنترفاكس" بأن روسيا بدأت في تزويد مقاتلات "ميغ 29" لمصر. وقال ميخيف رداً على سؤال الوكالة المقابل: "طبقاً للعقد، تم تسليم أولى الشحنات. والآن يتدرب الطيارون".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشف إعلام روسي رسمي عن استمرار تسليم موسكو طائرات مقاتلة للقاهرة من طراز "ميغ-29إم/إم2″، بموجب صفقة بـ46 مقاتلة أبرمت عام 2015، بالإضافة إلى مروحيات هجومية "كا-52" بواقع 46 مروحية.