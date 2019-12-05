قتيلان بإطلاق نار داخل قاعدة أمريكية بهاواي وانتحار المنفذ

أطلق فرد في البحرية الأمريكية النار، فقتل شخصين وأصاب ثالثا بجروح في الورشة البحرية التابعة لقاعدة بيرل هاربور في هاواي، قبل أن يقدم على الانتحار.

وقال مسؤول لوكالة فرانس برس إن القتيلين والجريح موظفون مدنيون بوزارة الدفاع الأمريكية، وأوضح أن الجريح نقل إلى المستشفى ووضعه "مستقر".

وقال مسؤولون بقاعدة بيرل هاربر-هيكام العسكرية المشتركة في هاواي، إن مسلحا أطلق النار في القاعدة التاريخية يوم الأربعاء مما أدى إلى مقتل اثنين حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، قبل أن يقتل المهاجم نفسه.

التفاصيل

قالت القاعدة في منشور على توتير" وقع الحادث في حوالي الساعة 2:30 ظهرا تقريبا، وبسبب الوضع الأمني الراهن فإنه قد أُغلقت بواباتُ الدخول إلى القاعدة".

نقلت قناة (هاواي نيوز ناو) التابعة لشبكة إن بي سي عن متحدث باسم القاعدة قوله إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم.

قال شاهد لقناة هاواي نيوزناو في لقاء على الهواء إنه رأى المسلح يصوب مسدسا إلى رأسه ويطلق النار على نفسه/ وأضاف الشاهد أن المسلح كان يرتدي زي البحرية الأمريكية.

تتألف قاعدة بيرل هاربر – هيكام المشتركة من قاعدة للقوات الجوية الأمريكية ومنشأة بحرية، وتقع على بعد 13 كيلومترا من هونولولو.

من موقع حادث إطلاق النار في القاعدة العسكرية الأمريكية

هجوم بير هاربور الياباني