قبرص تشتكي تركيا لمحكمة العدل الدولية بسبب غاز المتوسط

قالت قبرص الخميس إنها رفعت إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع تركيا حول موارد الطاقة قبالة سواحل الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

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رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس: "أكدنا أننا سنستخدم كل الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة للدفاع عن الحقوق السيادية لجمهورية قبرص وهذا هو الطلب الذي رفع إلى لاهاي".

الرئيس القبرصي: نيقوسيا حاولت عبر السفارة التركية في أثينا إبلاغ أنقرة بنيتها رفع الملف إلى محكمة العدل الدولية لكنها رفضت.

الرئيس القبرصي: بالتالي تم بعثه بوسائل أخرى وهناك دليل يثبت بأنه تم تلقيه وهذا يعطينا حق الاستعانة بمحكمة العدل الدولية.

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